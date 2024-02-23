newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 февраля, 11:35

Published 23 февраля, 11:35

Modified 26 февраля, 06:41

Updated 26 февраля, 06:41

Пособие по беременности и родам (БиР) в 2024 году

Пособие по беременности и родам — размеры в 2024 году

23 февраля 2024, 11:35
Фото: 1MI. Пособие по беременности и родам (БиР) в 2024 году
Пособие по беременности и родам — это мера господдержки для всех женщин, которые после родов уходят в декрет. Какую максимальную сумму может получить россиянка после рождения ребенка?

Пособие по беременности и родам: кому положено и в каком размере?

Пособие по беременности и родам — это мера поддержки для женщин, которые родили ребенка и вышли в декрет. Таким образом, государство компенсирует новоиспеченной матери ее доходы, которых она лишается, уходя в декретный отпуск. Однако выплату могут получить и неработающие женщины после рождения ребенка. Подробнее читайте в нашем материале.

Кому положено пособие по беременности и родам в 2024 году

Категории женщин, которые могут претендовать на данное пособие, перечислены в ФЗ №81 «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей». В их числе:

  • работающие;
  • безработные (уволенные в связи с ликвидацией организаций в течение 12 месяцев, предшествовавших дню признания их безработными);
  • обучающиеся по очной форме обучения;
  • проходящие военную службу по контракту;
  • усыновившие ребенка и относящиеся к вышеперечисленным категориям.
Размер пособия по БиР в 2024 годуРазмер пособия по БиР в 2024 году
Размер пособия по БиР в 2024 году. Фото: 1MI

Как рассчитывается размер пособия

Для женщин, которые работают по трудовому договору, размер декретных рассчитывается исходя из суммы, заработанной за два предыдущих года. Специалисты делят ее на 730 дней (или 731, если в расчет берется високосный год), чтобы получить средний доход за день. Этот показатель умножают на количество дней декретного отпуска.

Максимальный размер выплат в 2024 году

Показатель, определяющий верхнюю границу суммы декретных, остался таким же, каким был — 100% заработка за два года, предшествующих родам. Однако существуют ограничения, устанавливаемые государством. Итак, максимум:

  • при одноплодной беременности (140 дней) — 565 562 руб.
  • при осложненных родах (156 дней) — 630 197 руб.
  • при многоплодной беременности (194 дня) — 783 707 руб.

Минимальный размер выплат в 2024 году

В 2024 году размер выплат увеличился, поскольку с 1 января 2024 года вырос МРОТ и составил 19 242 рубля в месяц. Таким образом, легко посчитать, сколько полагается женщине, получающей «минималку».

  • за 140 дней — 88 565 руб;
  • за 156 дней — 98 687 руб.
  • за 194 дня — 122 726 руб.

Выплату осуществляет Социальный фонд России (СФР).

Читайте также:
Индексация материнского капитала: сколько можно получить в 2024 годуЕдиное пособие на детей в 2024 году — кто его может получитьПоправки в «социальные» законы, о которых вы могли не слышать в 2024 году
#Эмилия Шпилева#Общество#Пособия#Беременные#Все материалы авторов#Труд
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика