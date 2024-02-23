Пособие по беременности и родам — размеры в 2024 году

Posted 23 февраля, 11:35
Published 23 февраля, 11:35
Modified 26 февраля, 06:41
Updated 26 февраля, 06:41
Пособие по беременности и родам — это мера поддержки для женщин, которые родили ребенка и вышли в декрет. Таким образом, государство компенсирует новоиспеченной матери ее доходы, которых она лишается, уходя в декретный отпуск. Однако выплату могут получить и неработающие женщины после рождения ребенка. Подробнее читайте в нашем материале.
Категории женщин, которые могут претендовать на данное пособие, перечислены в ФЗ №81 «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей». В их числе:
Для женщин, которые работают по трудовому договору, размер декретных рассчитывается исходя из суммы, заработанной за два предыдущих года. Специалисты делят ее на 730 дней (или 731, если в расчет берется високосный год), чтобы получить средний доход за день. Этот показатель умножают на количество дней декретного отпуска.
Показатель, определяющий верхнюю границу суммы декретных, остался таким же, каким был — 100% заработка за два года, предшествующих родам. Однако существуют ограничения, устанавливаемые государством. Итак, максимум:
В 2024 году размер выплат увеличился, поскольку с 1 января 2024 года вырос МРОТ и составил 19 242 рубля в месяц. Таким образом, легко посчитать, сколько полагается женщине, получающей «минималку».
Выплату осуществляет Социальный фонд России (СФР).