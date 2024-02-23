Пособие по беременности и родам — размеры в 2024 году

Для женщин, которые работают по трудовому договору, размер декретных рассчитывается исходя из суммы, заработанной за два предыдущих года. Специалисты делят ее на 730 дней (или 731, если в расчет берется високосный год), чтобы получить средний доход за день. Этот показатель умножают на количество дней декретного отпуска.