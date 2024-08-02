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Posted 2 августа, 16:57

Published 2 августа, 16:57

Modified 10 сентября, 04:57

Updated 10 сентября, 04:57

По автобиографической книге Бритни Спирс «Женщина во мне» снимут фильм

2 августа 2024, 16:57
Жизнь известной американской певицы Бритни Спирс будет экранизирована. Известная кинокомпания приняла решение адаптировать мемуары 42-летней поп-дивы.

Как сообщает peopletalk.ru, за режиссуру картины будет отвечать Джон М. Чу, ранее работавший над созданием таких фильмов, как «Шаг вперед 2: улицы», «Шаг вперед 3D» и мюзиклом «Злая». Продюсером проекта выступит Марк Платт, наиболее известный по фильмам «Блондинка в законе» и «Ла-Ла Ленд».

«Рада поделиться со своими поклонниками, что я работаю над секретным проектом с Марком Платтом. Он всегда снимал мои любимые фильмы… Оставайтесь с нами», — написала Спирс в соцсетях.

Также стоит отметить, что мемуары Бритни Спирс будут доступны и в Российской Федерации, предполагаемый старт продаж — осенью 2024 года. Примечательно, что дата выхода книги «Женщина во мне» была приурочена к 25-летию её известного сингла Baby One More Time, 23 октября 2023 года.

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