По автобиографической книге Бритни Спирс «Женщина во мне» снимут фильм

Также стоит отметить, что мемуары Бритни Спирс будут доступны и в Российской Федерации, предполагаемый старт продаж — осенью 2024 года. Примечательно, что дата выхода книги «Женщина во мне» была приурочена к 25-летию её известного сингла Baby One More Time, 23 октября 2023 года.