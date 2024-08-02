Как не переплачивать за ЖКХ: когда снимать и передавать показания счетчика электроэнергии

Posted 2 августа, 03:12
Published 2 августа, 03:12
Modified 10 сентября, 06:04
Updated 10 сентября, 06:04
Все зависит от города, в котором вы живете, однако в подавляющем большинстве случаев передавать показания счетчиков нужно ежемесячно, в период с 15 по 26 число.
Здесь все зависит от типа счетчика, который установлен в вашей квартире.
Если счетчик имеет стандартную конструкцию, то цифр в показаниях будет от пяти до семи, они могут меняться до девяти. В квитанцию вносятся целые числа, которые идут сначала, до запятой.
Если у вас в квартире установлен многотарифный счетчик, то он будет считать расход по разным тарифам. Информацию по каждому из них нужно будет вносить в квитанцию.
В числе способов, которые можно использовать для передачи показаний счетчиков электроэнергии:
В некоторых городах России можно передать показания счетчика по электронной почте — это возможно в Красноярске, Саранске, Нижнем Новгороде, а вот в Москве такой возможности уже нет.
Кроме того, можно передать показания по QR-коду, указанному в квитанции, в управляющей компании, которая обслуживает ваш дом. Кроме того, данные об электроэнергии можно отправить в письменном виде, положив бумагу с записями в специальный бокс, если он установлен в подъезде вашего дома.
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