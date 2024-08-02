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Posted 2 августа, 03:12

Published 2 августа, 03:12

Modified 10 сентября, 06:04

Updated 10 сентября, 06:04

Как не переплачивать за ЖКХ: когда снимать и передавать показания счетчика электроэнергии

Как не переплачивать за ЖКХ: когда снимать и передавать показания счетчика электроэнергии

2 августа 2024, 03:12
Фото: Изображение Midjourney
Как не переплачивать за ЖКХ: когда снимать и передавать показания счетчика электроэнергии
Не хотите переплачивать за услуги ЖКХ, которые и без того дорожают? Не забывайте вовремя снимать и передавать показания электросчетчика — рассказываем, как делать это правильно.

Когда передавать

Все зависит от города, в котором вы живете, однако в подавляющем большинстве случаев передавать показания счетчиков нужно ежемесячно, в период с 15 по 26 число.

В большинстве случаев передавать показания счетчиков нужно ежемесячно, в период с 15 по 26 числоВ большинстве случаев передавать показания счетчиков нужно ежемесячно, в период с 15 по 26 число
В большинстве случаев передавать показания счетчиков нужно ежемесячно, в период с 15 по 26 число. Фото: 1MI

Как снять показания

Здесь все зависит от типа счетчика, который установлен в вашей квартире.

  • Индукционный — необходимо ориентироваться на металлический диск, который считает киловатт-часы. Один поворот обеспечивает передачу данных о том, сколько энергии было израсходовано.
  • Электронный — показатели высвечиваются на экране или на специальном табло.

Если счетчик имеет стандартную конструкцию, то цифр в показаниях будет от пяти до семи, они могут меняться до девяти. В квитанцию вносятся целые числа, которые идут сначала, до запятой.

Если у вас в квартире установлен многотарифный счетчик, то он будет считать расход по разным тарифам. Информацию по каждому из них нужно будет вносить в квитанцию.

В числе способов, которые можно использовать для передачи показаний счетчиков электроэнергии: Портал государственных услугВ числе способов, которые можно использовать для передачи показаний счетчиков электроэнергии: Портал государственных услуг
В числе способов, которые можно использовать для передачи показаний счетчиков электроэнергии: Портал государственных услуг. Фото: 1MI

Как и куда передавать показания

В числе способов, которые можно использовать для передачи показаний счетчиков электроэнергии:

  • Портал государственных услуг — приложение «Госуслуги.Дом»,
  • Сайт компании, которая поставляет электроэнергию в вашем городе и в вашем доме, через личный кабинет, или используя лицевой счет,
  • Телефон — можно позвонить в организацию по указанному номеру и продиктовать показания, следуя подсказкам автоответчика,
  • Через СМС — для этого нужно отправить сообщение на специальный номер организации, записав его в соответствии с определенным шаблоном

В некоторых городах России можно передать показания счетчика по электронной почте — это возможно в Красноярске, Саранске, Нижнем Новгороде, а вот в Москве такой возможности уже нет.

В числе способов, которые можно использовать для передачи показаний счетчиков электроэнергии портал государственных услугВ числе способов, которые можно использовать для передачи показаний счетчиков электроэнергии портал государственных услуг
В числе способов, которые можно использовать для передачи показаний счетчиков электроэнергии портал государственных услуг. Фото: 1MI

Кроме того, можно передать показания по QR-коду, указанному в квитанции, в управляющей компании, которая обслуживает ваш дом. Кроме того, данные об электроэнергии можно отправить в письменном виде, положив бумагу с записями в специальный бокс, если он установлен в подъезде вашего дома.

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#Мария Казак#Все материалы авторов#ЖКХ#Дом и сад
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