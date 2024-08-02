Как не переплачивать за ЖКХ: когда снимать и передавать показания счетчика электроэнергии

Кроме того, можно передать показания по QR-коду, указанному в квитанции, в управляющей компании, которая обслуживает ваш дом. Кроме того, данные об электроэнергии можно отправить в письменном виде, положив бумагу с записями в специальный бокс, если он установлен в подъезде вашего дома.