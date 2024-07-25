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Posted 25 июля, 17:43

Published 25 июля, 17:43

Modified 16 октября, 20:38

Updated 16 октября, 20:38

Ким Кардашьян

Ким Кардашьян о лидерстве: ее мысли о политике и управлении

25 июля 2024, 17:43
Фото: Розалинд О’Коннор. NBC/NBCU
Ким Кардашьян
Американская актриса и предприниматель Ким Кардашьян рассказала об изменениях, произошедших в ее жизни после окончания пятого сезона сериала «Семейка Кардашьян».

«Этот год был таким хорошим», — сказала 43-летняя Ким. «Я вступаю в эру актрисы. Я понятия не имела, что это произойдет. Я взяла небольшой отпуск, чтобы сосредоточиться на том, чтобы быть лучшей мамой, какой я только могу быть». Об этом пишет PEOPLE.

«Не буду врать: я только что посмотрела весь сезон „ Короны». Я бы могла, черт возьми, полностью управлять страной», — в шутку добавила она, имея в виду последний сезон сериала Netflix. В нем рассказывалось о свадьбе Камиллы и принца Чарльза после смерти Дианы.

Ким также сказала, что она «многому научилась» и о том, что она с нетерпением смотрит в будущее.

В этом году Ким вошла в актерское пространство. Она надеется продолжить карьеру, сыграв вместе с Эммой Робертс в «Американской истории ужасов». Ранее она рассказала, как получила роль.

Она объяснила, что её пригласил создатель картины Райан Мерфи. Он позвонил ей и сказал: «Вы не могли бы рассмотреть возможность поработать над „Американской историей ужасов“?»

«Я, конечно, знаю эту франшизу — и это было честью для меня», — поделилась Ким. «Иногда достаточно одного человека, который действительно поверит в тебя», — добавила она.

Этот момент также был задокументирован в текущем сезоне сериала «Семейство Кардашьян» .

Теперь Ким снова собирается сотрудничать с Мерфи, на этот раз в новом сериале, где она сыграет влиятельного адвоката по разводам.

«Я действительно взволнована», — призналась она. «Персонаж кажется таким правильным, что я могла бы быть юристом в реальной жизни», — заключила Кардашьян.

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#Марина Колодкина#Знаменитости#Кино#Все материалы авторов
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