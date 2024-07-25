Ким Кардашьян о лидерстве: ее мысли о политике и управлении

«Этот год был таким хорошим», — сказала 43-летняя Ким. «Я вступаю в эру актрисы. Я понятия не имела, что это произойдет. Я взяла небольшой отпуск, чтобы сосредоточиться на том, чтобы быть лучшей мамой, какой я только могу быть». Об этом пишет PEOPLE.