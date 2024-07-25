Ким Кардашьян о лидерстве: ее мысли о политике и управлении

Posted 25 июля, 17:43
Published 25 июля, 17:43
Modified 16 октября, 20:38
Updated 16 октября, 20:38
«Этот год был таким хорошим», — сказала 43-летняя Ким. «Я вступаю в эру актрисы. Я понятия не имела, что это произойдет. Я взяла небольшой отпуск, чтобы сосредоточиться на том, чтобы быть лучшей мамой, какой я только могу быть». Об этом пишет PEOPLE.
«Не буду врать: я только что посмотрела весь сезон „ Короны». Я бы могла, черт возьми, полностью управлять страной», — в шутку добавила она, имея в виду последний сезон сериала Netflix. В нем рассказывалось о свадьбе Камиллы и принца Чарльза после смерти Дианы.
Ким также сказала, что она «многому научилась» и о том, что она с нетерпением смотрит в будущее.
В этом году Ким вошла в актерское пространство. Она надеется продолжить карьеру, сыграв вместе с Эммой Робертс в «Американской истории ужасов». Ранее она рассказала, как получила роль.
Она объяснила, что её пригласил создатель картины Райан Мерфи. Он позвонил ей и сказал: «Вы не могли бы рассмотреть возможность поработать над „Американской историей ужасов“?»
«Я, конечно, знаю эту франшизу — и это было честью для меня», — поделилась Ким. «Иногда достаточно одного человека, который действительно поверит в тебя», — добавила она.
Этот момент также был задокументирован в текущем сезоне сериала «Семейство Кардашьян» .
Теперь Ким снова собирается сотрудничать с Мерфи, на этот раз в новом сериале, где она сыграет влиятельного адвоката по разводам.
«Я действительно взволнована», — призналась она. «Персонаж кажется таким правильным, что я могла бы быть юристом в реальной жизни», — заключила Кардашьян.