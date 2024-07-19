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Posted 19 июля, 17:16

Published 19 июля, 17:16

Modified 10 сентября, 04:13

Updated 10 сентября, 04:13

Среди зумеров набирают популярность прыжки в мусорные баки

Среди зумеров набирают популярность прыжки в мусорные баки

19 июля 2024, 17:16
Фото: 1MI
Зумеры вновь удивляют общественность своим нестандартным поведением. Они одержимы новым трендом — прыжками в мусорные контейнеры. Теперь у помоек прохожие чаще замечают не бездомных в поисках пропитания, а прилично одетую молодежь.

Как сообщает peopletalk.ru, молодые люди с разбега запрыгивают в контейнеры, полные бытовых отходов, снимая это. А прохожим на их вопросы отвечают, что чувствуют себя комфортно.

Более взрослые люди недоумевают, почему просмотры и лайки заставляют зумеров делать такие шокирующие вещи. В интернете многие критикуют таких отчаянных смельчаков, напоминая им, что мусор опасен наличием множества вирусов и бактерий. Другие же интернет-пользователи еще более негативно отреагировали на такие флэшмобы, заметив, что их участникам в мусоре «самое место».

Однако знатоки молодежных субкультур вспомнили, что еще до зумеров через такой ритуал посвящения в панки проходили прошлые поколения неформалов.

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