Среди зумеров набирают популярность прыжки в мусорные баки

Posted 19 июля, 17:16
Published 19 июля, 17:16
Modified 10 сентября, 04:13
Updated 10 сентября, 04:13
Как сообщает peopletalk.ru, молодые люди с разбега запрыгивают в контейнеры, полные бытовых отходов, снимая это. А прохожим на их вопросы отвечают, что чувствуют себя комфортно.
Более взрослые люди недоумевают, почему просмотры и лайки заставляют зумеров делать такие шокирующие вещи. В интернете многие критикуют таких отчаянных смельчаков, напоминая им, что мусор опасен наличием множества вирусов и бактерий. Другие же интернет-пользователи еще более негативно отреагировали на такие флэшмобы, заметив, что их участникам в мусоре «самое место».
Однако знатоки молодежных субкультур вспомнили, что еще до зумеров через такой ритуал посвящения в панки проходили прошлые поколения неформалов.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14