Среди зумеров набирают популярность прыжки в мусорные баки

Более взрослые люди недоумевают, почему просмотры и лайки заставляют зумеров делать такие шокирующие вещи. В интернете многие критикуют таких отчаянных смельчаков, напоминая им, что мусор опасен наличием множества вирусов и бактерий. Другие же интернет-пользователи еще более негативно отреагировали на такие флэшмобы, заметив, что их участникам в мусоре «самое место».