Ретроградный Меркурий в августе-2024 станет благодетелем для этих знаков зодиака

Весы будут в августе невероятно обаятельны, им стоит почаще выходить из дома и проводить время в коммуникациях с интересными людьми. Вы точно станете душой компании, будете веселы и разговорчивы. А результатом этого может стать обретение хорошего друга или даже приглашение на новую работу.