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Posted 17 июля, 05:46

Published 17 июля, 05:46

Modified 10 сентября, 04:02

Updated 10 сентября, 04:02

Ретроградный Меркурий в августе-2024 станет благодетелем для этих знаков зодиака

Ретроградный Меркурий в августе-2024 станет благодетелем для этих знаков зодиака

17 июля 2024, 05:46
Фото: Изображение Midjourney
Ретроградный Меркурий в августе-2024 станет благодетелем для этих знаков зодиака
С 5 по 28 августа планета Меркурий будет совершать обратное движение. Однако, по словам астролога Евгении Шустиной, этого периода не стоит опасаться, поскольку планета находится в знаке Льва, который обещает поддержку в денежных делах и карьере. Но некоторым знакам зодиака повезет особенно.

Овен

Представители этого знака зодиака, несмотря на текущий период отдыха, будут заняты рабочими задачами, поскольку возрастет активность клиентов и увеличится спрос на профессиональные услуги Овнов. Астролог отмечает, поскольку планета идет попятно, не стоит начинать новых проектов, а вот у текущих ожидается прорыв.

Для овнов возрастет активность клиентов и увеличится спрос на профессиональные их услугиДля овнов возрастет активность клиентов и увеличится спрос на профессиональные их услуги
Для овнов возрастет активность клиентов и увеличится спрос на профессиональные их услуги. Фото: Изображение Midjourney

Телец

Тельцов ожидает время, связанное с приятными домашними хлопотами. Это может быть окончание ремонта, проведение новоселья, покупка новой недвижимости. В этой связи карьерные заботы на время отойдут на второй план, но это не ослабит ваших позиций на службе, поэтому можно смело наслаждаться обустройством домашнего очага.

Тельцов ожидает время, связанное с приятными домашними хлопотами, это может быть окончание ремонта, проведение новосельяТельцов ожидает время, связанное с приятными домашними хлопотами, это может быть окончание ремонта, проведение новоселья
Тельцов ожидает время, связанное с приятными домашними хлопотами, это может быть окончание ремонта, проведение новоселья. Фото: Изображение Midjourney

Близнецы

Несмотря на то, что их покровитель Меркурий идет по небосводу против хода движения, Близнецы, будут любимцами фортуны. Они будут много общаться, приобретут полезные знакомства и связи. Их ожидают приятные поездки за город, приглашения на яркие и зрелищные мероприятия.

Несмотря на то, что их покровитель Меркурий идет по небосводу против хода движения, Близнецы, будут любимцами фортуныНесмотря на то, что их покровитель Меркурий идет по небосводу против хода движения, Близнецы, будут любимцами фортуны
Несмотря на то, что их покровитель Меркурий идет по небосводу против хода движения, Близнецы, будут любимцами фортуны. Фото: Изображение Midjourney

Весы

Весы будут в августе невероятно обаятельны, им стоит почаще выходить из дома и проводить время в коммуникациях с интересными людьми. Вы точно станете душой компании, будете веселы и разговорчивы. А результатом этого может стать обретение хорошего друга или даже приглашение на новую работу.

Весы будут в августе невероятно обаятельны, им стоит почаще выходить из домаВесы будут в августе невероятно обаятельны, им стоит почаще выходить из дома
Весы будут в августе невероятно обаятельны, им стоит почаще выходить из дома. Фото: Изображение Midjourney

Козерог

Представители этого знака зодиака погрузятся в атмосферу романтического настроения. Вас ждет море приятных впечатлений. Возможно, вы захотите пригласить свою половинку на необычное свидание или устроить ей поездку с романтическим сюрпризом. Действуйте — у вас все получится.

Представители знака зодиака Козерог погрузятся в атмосферу романтического настроенияПредставители знака зодиака Козерог погрузятся в атмосферу романтического настроения
Представители знака зодиака Козерог погрузятся в атмосферу романтического настроения. Фото: Изображение Midjourney
#Алина Ибрагимова#Общество#Астрология#Все материалы авторов#Астропрогноз
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