Ретроградный Меркурий в августе-2024 станет благодетелем для этих знаков зодиака

Posted 17 июля, 05:46
Published 17 июля, 05:46
Modified 10 сентября, 04:02
Updated 10 сентября, 04:02
Представители этого знака зодиака, несмотря на текущий период отдыха, будут заняты рабочими задачами, поскольку возрастет активность клиентов и увеличится спрос на профессиональные услуги Овнов. Астролог отмечает, поскольку планета идет попятно, не стоит начинать новых проектов, а вот у текущих ожидается прорыв.
Тельцов ожидает время, связанное с приятными домашними хлопотами. Это может быть окончание ремонта, проведение новоселья, покупка новой недвижимости. В этой связи карьерные заботы на время отойдут на второй план, но это не ослабит ваших позиций на службе, поэтому можно смело наслаждаться обустройством домашнего очага.
Несмотря на то, что их покровитель Меркурий идет по небосводу против хода движения, Близнецы, будут любимцами фортуны. Они будут много общаться, приобретут полезные знакомства и связи. Их ожидают приятные поездки за город, приглашения на яркие и зрелищные мероприятия.
Весы будут в августе невероятно обаятельны, им стоит почаще выходить из дома и проводить время в коммуникациях с интересными людьми. Вы точно станете душой компании, будете веселы и разговорчивы. А результатом этого может стать обретение хорошего друга или даже приглашение на новую работу.
Представители этого знака зодиака погрузятся в атмосферу романтического настроения. Вас ждет море приятных впечатлений. Возможно, вы захотите пригласить свою половинку на необычное свидание или устроить ей поездку с романтическим сюрпризом. Действуйте — у вас все получится.
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