12 роковых женщин, которые сводили мужчин с ума

Posted 19 июля, 18:20
Published 19 июля, 18:20
Modified 10 сентября, 04:11
Updated 10 сентября, 04:11
Маргарета Зелле, известная как Мата Хари, начала свой путь с экзотического танцевального дебюта в Париже, пленяя мужчин своей красотой и загадочностью. Ее карьера шпионки завершилась расстрелом за измену.
Марлен Дитрих покорила сердца Жана Габена и Эрнеста Хемингуэя. Ее харизма и страсть к опеке над близкими делали ее неотразимой.
Коллонтай, первый заключивший гражданский брак в СССР, сочетала революционную деятельность с бурной личной жизнью, став музой и законодательницей любовных трендов.
Дважды разведенная Симпсон завоевала сердце Эдуарда VIII, который ради нее отрекся от британского престола. Их роман вошел в историю как одно из сильнейших проявлений любви.
Лиля Брик, возлюбленная и вдохновение Владимира Маяковского, создала неповторимый любовный треугольник, где страсти и творчество переплетались с ревностью и обожанием.
Гала оставила ради Сальвадора Дали своего первого мужа, став его музой и поддержкой на протяжении 53 лет. Их союз был эксцентричным, но гармоничным.
Муза и подруга многих великих художников и композиторов, Мизиа Серт оставила след в искусстве, вдохновляя Ренуара, Тулуз-Лотрека и Стравинского.
Тейлор, вышедшая замуж восемь раз, была известна своими страстными романами и любовью к бриллиантам. Ее любовь с Ричардом Бартоном стала одной из самых романтичных историй ХХ века.
Актриса, завоевавшая сердца многих мужчин, включая космонавта Бориса Егорова. Ее бурная личная жизнь и яркие романы стали легендой.
Жена президента Джона Кеннеди и миллиардера Аристотеля Онассиса, Жаклин Кеннеди сочетала в себе элегантность, стиль и страсть к любви.
Обожаемая Альбертом Эйнштейном, Маргарита Коненкова, возможно, была агентом НКВД. Ее любовь к физику и участие в шпионских интригах добавляют ей загадочности.
Эти женщины — воплощение силы, красоты и страсти. Каждая из них оставила неизгладимый след в истории и в сердцах тех, кто их знал, написал woman.ru.
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