newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 июля, 18:20

Published 19 июля, 18:20

Modified 10 сентября, 04:11

Updated 10 сентября, 04:11

12 роковых женщин, которые сводили мужчин с ума

19 июля 2024, 18:20
По мнению Пикассо, женщины делятся на богинь и тряпки. В нашем списке роковых женщин — исключительно богини.

Мата Хари: Шпионка и обольстительница

Маргарета Зелле, известная как Мата Хари, начала свой путь с экзотического танцевального дебюта в Париже, пленяя мужчин своей красотой и загадочностью. Ее карьера шпионки завершилась расстрелом за измену.

Марлен Дитрих: Голубой ангел

Марлен Дитрих покорила сердца Жана Габена и Эрнеста Хемингуэя. Ее харизма и страсть к опеке над близкими делали ее неотразимой.

Александра Коллонтай: Валькирия революции

Коллонтай, первый заключивший гражданский брак в СССР, сочетала революционную деятельность с бурной личной жизнью, став музой и законодательницей любовных трендов.

Уоллис Симпсон: Американская муза короля

Дважды разведенная Симпсон завоевала сердце Эдуарда VIII, который ради нее отрекся от британского престола. Их роман вошел в историю как одно из сильнейших проявлений любви.

Лиля Брик: Муза Маяковского

Лиля Брик, возлюбленная и вдохновение Владимира Маяковского, создала неповторимый любовный треугольник, где страсти и творчество переплетались с ревностью и обожанием.

Гала: Вечная спутница Дали

Гала оставила ради Сальвадора Дали своего первого мужа, став его музой и поддержкой на протяжении 53 лет. Их союз был эксцентричным, но гармоничным.

Мизиа Серт: Пожирательница гениев

Муза и подруга многих великих художников и композиторов, Мизиа Серт оставила след в искусстве, вдохновляя Ренуара, Тулуз-Лотрека и Стравинского.

Элизабет Тейлор: Голливудская икона

Тейлор, вышедшая замуж восемь раз, была известна своими страстными романами и любовью к бриллиантам. Ее любовь с Ричардом Бартоном стала одной из самых романтичных историй ХХ века.

Наталья Кустинская: Русская Брижит Бардо

Актриса, завоевавшая сердца многих мужчин, включая космонавта Бориса Егорова. Ее бурная личная жизнь и яркие романы стали легендой.

Жаклин Кеннеди: Икона стиля

Жена президента Джона Кеннеди и миллиардера Аристотеля Онассиса, Жаклин Кеннеди сочетала в себе элегантность, стиль и страсть к любви.

Маргарита Коненкова: Агент Лукас

Обожаемая Альбертом Эйнштейном, Маргарита Коненкова, возможно, была агентом НКВД. Ее любовь к физику и участие в шпионских интригах добавляют ей загадочности.

Эти женщины — воплощение силы, красоты и страсти. Каждая из них оставила неизгладимый след в истории и в сердцах тех, кто их знал, написал woman.ru.

Читайте также:
Шлем из «Звездных войн» и шляпа Индианы Джонса выставлены на аукционПевица Алсу даст первый концерт в период развода: «Я решилась»Модель из России Юлия Власова — новая возлюбленная Джонни Деппа
#Ольга Земскова#Знаменитости#Женщины
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика