Шлем из «Звездных войн» и шляпа Индианы Джонса выставлены на аукцион

Posted 18 июля, 20:01
Published 18 июля, 20:01
Modified 10 сентября, 04:09
Updated 10 сентября, 04:09
Ожидается, что знаменитая фетровая шляпа будет продана за 550 тысяч долларов США на четырехдневных торгах в Лос-Анджелесе в следующем месяце. Об этом пишет Sky News.
Это — один из 1900 редких и ценных предметов из голливудских блокбастеров, выставленных на торги. Среди лотов — миниатюрная модель крыла летучей мыши, которую использовал Майкл Китон в фильме «Бэтмен» 1989 года. Ожидается, что она будет продана по цене от 250 до 500 тысяч долларов США.
В той же ценовой категории находится шлем байкера-скаута из фильма «Звездные войны: Возвращение джедая».
Одним из выдающихся экспонатов является костюм Хоакина Феникса для финальной битвы в роли Коммода из эпического фильма Ридли Скотта 2000 года «Гладиатор». Предполагаемая стоимость лота составляет от 80 до 160 тысяч долларов США.
Среди других экспонатов — кожаная куртка Джона Траволты из фильма «Лихорадка субботнего вечера», пара сережек, которые носила Джулия Робертс в романтической комедии «Красотка», и 3,3-метровая съемочная модель космического корабля из фильма «Чужой» — «Ностромо».
Знаменитую коробку шоколадных конфет Форреста Гампа можно будет приобрести за сумму от 20 до 40 тысяч долларов США.
Поклонники Marvel также смогут поучаствовать в торгах за щит Криса Эванса из фильма 2016 года «Первый мститель: Противостояние».
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