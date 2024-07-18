Шлем из «Звездных войн» и шляпа Индианы Джонса выставлены на аукцион

Это — один из 1900 редких и ценных предметов из голливудских блокбастеров, выставленных на торги. Среди лотов — миниатюрная модель крыла летучей мыши, которую использовал Майкл Китон в фильме «Бэтмен» 1989 года. Ожидается, что она будет продана по цене от 250 до 500 тысяч долларов США.