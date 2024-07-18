Певица Алсу даст первый концерт в период развода: «Я решилась»

Свадьба бизнесмена и певицы состоялась в 2006 году. Известно, что Абрамов сделал Алсу предложение спустя всего месяц после знакомства. Родители девушки отнеслись к выбору дочери без особого энтузиазма, но решили не препятствовать этому браку. У бывшей пары трое детей: 17-летняя Сафина, 16-летняя Микелла и 7-летний Рафаэль.