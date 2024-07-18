Певица Алсу даст первый концерт в период развода: «Я решилась»

Posted 18 июля, 15:37
Published 18 июля, 15:37
Modified 10 сентября, 04:09
Updated 10 сентября, 04:09
Артистка сопроводила публикацию словами: «Я решилась». Выступление состоится 16 октября 2024 года на сцене Московского международного дома музыки. Певица выступит под аккомпанемент симфонического оркестра.
Алсу решила развестись с супругом еще в мае этого года. Спустя некоторое время она подтвердила, что слухи об измене Абрамова с моделью Анастасией Решетовой соответствуют действительности, и открыто назвала любовницу бывшего мужа «девушкой древнейшей профессии», пишет gazeta.ru.
Свадьба бизнесмена и певицы состоялась в 2006 году. Известно, что Абрамов сделал Алсу предложение спустя всего месяц после знакомства. Родители девушки отнеслись к выбору дочери без особого энтузиазма, но решили не препятствовать этому браку. У бывшей пары трое детей: 17-летняя Сафина, 16-летняя Микелла и 7-летний Рафаэль.
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