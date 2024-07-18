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Posted 18 июля, 15:37

Published 18 июля, 15:37

Modified 10 сентября, 04:09

Updated 10 сентября, 04:09

Певица Алсу даст первый концерт в период развода: «Я решилась»

18 июля 2024, 15:37
Российская певица Алсу сообщила, что планирует дать сольный концерт, несмотря на сложный период развода с мужем Яном Абрамовым. Этой новостью она поделилась на странице в соцсети Instagram (собственник Meta отнесен в РФ к экстремистской организации и находится под запретом).

Алсу выступит с оркестром

Артистка сопроводила публикацию словами: «Я решилась». Выступление состоится 16 октября 2024 года на сцене Московского международного дома музыки. Певица выступит под аккомпанемент симфонического оркестра.

Причина развода — неверность

Алсу решила развестись с супругом еще в мае этого года. Спустя некоторое время она подтвердила, что слухи об измене Абрамова с моделью Анастасией Решетовой соответствуют действительности, и открыто назвала любовницу бывшего мужа «девушкой древнейшей профессии», пишет gazeta.ru.

Не остановили даже дети

Свадьба бизнесмена и певицы состоялась в 2006 году. Известно, что Абрамов сделал Алсу предложение спустя всего месяц после знакомства. Родители девушки отнеслись к выбору дочери без особого энтузиазма, но решили не препятствовать этому браку. У бывшей пары трое детей: 17-летняя Сафина, 16-летняя Микелла и 7-летний Рафаэль.

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