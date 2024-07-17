Катерина Шпица опубликовала фото в изумрудном бикини (4 фото)

В своей подписи под фотографиями звезда кино и театра рассуждает, каково быть супругой фотографа. Она кокетливо пожаловалась, что получить фотоснимки «из-под пера» мужа у нее получается примерно раз в полгода. Катерина рассказала, что примерно два месяца назад они вдвоем отправились в тайный отпуск, после которого она неделями просила у мужа, погруженного в работу, обработать ее фотографии. В итоге в День фотографа у супруга все же получилось порадовать звезду фотографиями. Однако актриса не жалуется на загруженность мужа и отмечает, что в остальное время она с удовольствием любуется красотой людей в его работах.