Катерина Шпица опубликовала фото в изумрудном бикини (4 фото)

Posted 17 июля, 20:07
Published 17 июля, 20:07
Modified 10 сентября, 04:05
Updated 10 сентября, 04:05
Как сообщает peopletalk.ru, знаменитость сфотографировалась на песчаном пляже на фоне морских волн в соблазнительном купальнике. Все снимки, каждый из которых буквально лучше другого, авторства мужа Катерины — фотографа Руслана Панова.
В своей подписи под фотографиями звезда кино и театра рассуждает, каково быть супругой фотографа. Она кокетливо пожаловалась, что получить фотоснимки «из-под пера» мужа у нее получается примерно раз в полгода. Катерина рассказала, что примерно два месяца назад они вдвоем отправились в тайный отпуск, после которого она неделями просила у мужа, погруженного в работу, обработать ее фотографии. В итоге в День фотографа у супруга все же получилось порадовать звезду фотографиями. Однако актриса не жалуется на загруженность мужа и отмечает, что в остальное время она с удовольствием любуется красотой людей в его работах.
Подписчики не скупились на комплименты для Катерины, отмечая, что она отлично выглядит.
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