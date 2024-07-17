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Posted 17 июля, 19:47

Published 17 июля, 19:47

Modified 10 сентября, 04:05

Updated 10 сентября, 04:05

Ким Кардашьян возмутила общественность нарядом на богатейшей индийской свадьбе

17 июля 2024, 19:47
Шикарные наряды Ким Кардашьян, в которых она прибыла на свадьбу индийского миллиардера Ананта Амбани, вызвали массу негатива среди ее фолловеров. Поклонники знаменитости посчитали, что Кимберли намеревалась перещеголять своей красотой невесту.

Как сообщает peopletalk.ru, подписчики героини реалити-шоу «Семейство Кардашьян» напомнили Ким, что в Индии в красном цвете появиться на свадьбе может только невеста. При этом два из четырех нарядов приглашенной гостьи были красного цвета.

Фото в таких образах самая знаменитая из сестер Кардашьян опубликовала на своей страничке в социальной сети. При этом многие комментаторы напомнили ей про данный обычай индийских свадеб, упрекая Ким в попытках стать центром всеобщего внимания. Некоторые даже писали, что она оделась на свадьбу в арабском стиле.

Примечательно, что гостьей на самой громкой свадьбе в Индии стала и младшая сестра Ким Хлои Кардашьян.

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