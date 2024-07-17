Ким Кардашьян возмутила общественность нарядом на богатейшей индийской свадьбе

Фото в таких образах самая знаменитая из сестер Кардашьян опубликовала на своей страничке в социальной сети. При этом многие комментаторы напомнили ей про данный обычай индийских свадеб, упрекая Ким в попытках стать центром всеобщего внимания. Некоторые даже писали, что она оделась на свадьбу в арабском стиле.