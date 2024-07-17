Ким Кардашьян возмутила общественность нарядом на богатейшей индийской свадьбе

Posted 17 июля, 19:47
Published 17 июля, 19:47
Modified 10 сентября, 04:05
Updated 10 сентября, 04:05
Как сообщает peopletalk.ru, подписчики героини реалити-шоу «Семейство Кардашьян» напомнили Ким, что в Индии в красном цвете появиться на свадьбе может только невеста. При этом два из четырех нарядов приглашенной гостьи были красного цвета.
Фото в таких образах самая знаменитая из сестер Кардашьян опубликовала на своей страничке в социальной сети. При этом многие комментаторы напомнили ей про данный обычай индийских свадеб, упрекая Ким в попытках стать центром всеобщего внимания. Некоторые даже писали, что она оделась на свадьбу в арабском стиле.
Примечательно, что гостьей на самой громкой свадьбе в Индии стала и младшая сестра Ким Хлои Кардашьян.
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