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Posted 17 июля, 19:13

Published 17 июля, 19:13

Modified 10 сентября, 04:05

Updated 10 сентября, 04:05

Дочь Алена Делона поделилась фото отца из парикмахерской

17 июля 2024, 19:13
О тяжелых недугах Алена Делона общественность узнала сравнительно недавно. У звезды диагностировали онкологию и болезнь Альцгеймера. Из-за этого знаменитый французский актер находится под усиленной опекой. В непростое время его очень поддерживает дочь Анушка.

Дочь восхищена силой отца

Анушка стремилась показать поклонникам, что ее папа не теряет воли к жизни и не запускает себя. Она поделилась фотографией отца из парикмахерской, восхитившись тем, как хорошо он выглядит. The show must go on, — процитировала женщина слова известного хита под фото актера.

Делон остается Делоном

Также, комментируя свою публикацию, Анушка призналась, что ее отец всегда элегантен и безупречно выглядит. Она сравнила артиста с хорошим вином, которое со временем обретает большую ценность. Наследница звезды отметила, что фотографировала своего папу с его разрешения, пишет peopletalk.ru.

Помимо Анушки, актер имеет двоих сыновей — Энтони и Алена-Фабьена. Фанаты часто отмечают схожесть детей с их звездным родителем.

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