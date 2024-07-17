Дочь Алена Делона поделилась фото отца из парикмахерской

Posted 17 июля, 19:13
Published 17 июля, 19:13
Modified 10 сентября, 04:05
Updated 10 сентября, 04:05
Анушка стремилась показать поклонникам, что ее папа не теряет воли к жизни и не запускает себя. Она поделилась фотографией отца из парикмахерской, восхитившись тем, как хорошо он выглядит. The show must go on, — процитировала женщина слова известного хита под фото актера.
Также, комментируя свою публикацию, Анушка призналась, что ее отец всегда элегантен и безупречно выглядит. Она сравнила артиста с хорошим вином, которое со временем обретает большую ценность. Наследница звезды отметила, что фотографировала своего папу с его разрешения, пишет peopletalk.ru.
Помимо Анушки, актер имеет двоих сыновей — Энтони и Алена-Фабьена. Фанаты часто отмечают схожесть детей с их звездным родителем.
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