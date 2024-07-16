Лепс посвятил хит своей 18-летней невесте

Posted 16 июля, 10:23
Published 16 июля, 10:23
Modified 10 сентября, 03:59
Updated 10 сентября, 03:59
В Сети появилось видео, когда во время исполнения хита «Я поднимаю руки» восемнадцатилетняя девушка и ее знакомые за ВИП-столиком эмоционально подпевают артисту и танцуют.
Видно, что Аврора в восторге от выступления. Судя по реакции, она понимает: песня посвящена именно ей. В своей социальной сети она пишет, что не видит смысла переживать из-за злых комментариев абсолютно незнакомых людей — а их поступает в адрес девушки достаточно много. Киба объяснила недоброжелательство в Сети завистью тому, что Лепс ей сделал предложение.
Тем временем 62-летний артист ждет ответа от возлюбленной. Недавно певец поделился с журналистами, что девушка еще раздумывает над его предложением — ее беспокоит разница в возрасте в сорок четыре года. Сейчас пара просто дружит.
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