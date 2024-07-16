Лепс посвятил хит своей 18-летней невесте

Видно, что Аврора в восторге от выступления. Судя по реакции, она понимает: песня посвящена именно ей. В своей социальной сети она пишет, что не видит смысла переживать из-за злых комментариев абсолютно незнакомых людей — а их поступает в адрес девушки достаточно много. Киба объяснила недоброжелательство в Сети завистью тому, что Лепс ей сделал предложение.