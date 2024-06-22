В деле о смерти звезды сериала «Друзья» новые подробности

После того, как полиция возобновила расследование было установлено, что в день смерти актер был не один. С ним была его подруга, с которой он познакомился с Мэттью в реабилитационном центре.



До этого женщина уже несколько раз была на допросе полиции, но теперь органы решили провести обыск в её доме, получив соответствующий ордер и арестовать. СМИ не разглашают её имени, но отмечают, что она достаточно известна.