В деле о смерти звезды сериала «Друзья» новые подробности

Posted 22 июня, 12:35
Published 22 июня, 12:35
Modified 10 сентября, 02:48
Updated 10 сентября, 02:48
Мэттью Перри известен прежде всего своей ролью Чендлера Бинга в сериале «Друзья». Этот сериал стал культовым и любимым по всему миру. Перри был не просто актером — он был символом целого поколения, который дарил радость и смех. Но за кадром его жизнь была не такой радужной. Актер долгое время боролся с зависимостью от наркотиков и алкоголя.
Разлука родителей нанесла актеру неизгладимую травму, а богатство и признание усугубили ее. Перри в течение многих лет боролся с алкогольной и наркотической зависимостью, о чем он рассказал в откровенных мемуарах 2022 года «Друзья, любовники и большая ужасная вещь».
— Я полагал, что слава заполнит огромную дыру, которая бесконечно росла внутри меня, — писал актер.
По оценкам Перри, он потратил 9 миллионов долларов на то, чтобы стать трезвым, и принимал до 55 таблеток обезболивающего в день на пике своей зависимости. Несколько лет назад у него возникли проблемы со здоровьем, когда из-за передозировки опиоидов у него произошел разрыв толстой кишки, и его пришлось реанимировать после того, как у него остановилось сердце — процедура, которая потребовала сломать ему восемь ребер.
— В моей жизни было так много взлетов и падений, что я почувствовал, что пришло время помогать людям. Чем ниже я опускаюсь по шкале, тем больше помощи я могу принести другим людям, которые опустились так низко, — сказал Меттью Перри в интервью программе «Позднее шоу со Стивеном Колбертом» о причинах, по которым он написал свою книгу.
Мэттью Перри нашли мертвым в гидромассажной ванне 28 октября 2023 года. Судебно-медицинская экспертиза округа Лос-Анджелес провела вскрытие, но не смогла сразу установить причину смерти. Изначально причиной смерти считалась передозировка.
Однако 19 июня зарубежные СМИ начали активно писать о новых подробностях в деле. Недавняя экспертиза показала, что в крови актера было слишком мало кетамина — вещества, которое может использоваться как анестетик, но также часто применяется в развлекательных целях. Более того, в доме актера не были найдены запрещенные препараты или пустые упаковки от них. Как же вещество попало в его организм?
После того, как полиция возобновила расследование было установлено, что в день смерти актер был не один. С ним была его подруга, с которой он познакомился с Мэттью в реабилитационном центре.
До этого женщина уже несколько раз была на допросе полиции, но теперь органы решили провести обыск в её доме, получив соответствующий ордер и арестовать. СМИ не разглашают её имени, но отмечают, что она достаточно известна.
Сейчас эксперты тщательно изучают все обстоятельства, чтобы понять, что именно произошло. Был ли это несчастный случай или что-то более серьезное? На данный момент нет точных данных, которые могли бы объяснить, что случилось.
— До официального установления причины смерти Мэттью Перри может пройти несколько месяцев, — отметила эксперт Кимберли Бонд.
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