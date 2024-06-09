Появится ли Мария Кожевникова в новом сериале «Универ»?

Posted 9 июня, 12:10
Published 9 июня, 12:10
Modified 10 сентября, 01:58
Updated 10 сентября, 01:58
В новом спин-оффе сериала «Универ. 13 лет спустя» многие звезды еще старого сериала вновь появились на экране, чтобы продолжить истории своих персонажей. Это вызвало большой интерес у фанатов, которые с нетерпением ждали возвращения любимых героев.
Однако, Мария Кожевникова, которая известна по роли Аллочки Гришко, опровергла слухи о своем возвращении в проект. Она отметила, что каждый день получает множество вопросов от поклонников о возможном возвращении Аллочки, и ей приятно такое внимание.
Мария подчеркнула, что не будет играть снова Аллочку, так как ее персонаж был логически закрыт и она не видит необходимости возвращаться к этому образу.
Актриса подчеркнула, что слишком много факторов должно совпасть для ее участия в продолжении. Несмотря на это, Мария с теплотой вспоминает съемки первого «Универа», который, по ее мнению, был честным и реалистичным отражением студенческой жизни.
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