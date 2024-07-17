newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 июля, 18:41

Published 17 июля, 18:41

Modified 10 сентября, 04:05

Updated 10 сентября, 04:05

6 признаков того, что вы перегружены отношениями

17 июля 2024, 18:41
Обязанности по дому, организация отпуска, воспитание детей… Всё это может вызвать переутомление одного из партнеров. Как понять, что вы перегружены отношениями?

6 основных признаков

  1. Гиперконтроль Вы чувствуете, что все развалится, если вы отпустите контроль. Попробуйте делегировать обязанности другим членам семьи.
  2. Частые обиды Часто обижаетесь на партнера по мелочам? Проверьте, справедливо ли разделение обязанностей.
  3. Раздражительность Вы легко раздражаетесь и вспыливаете по пустякам. Это явный признак перегрузки.
  4. Игнорирование своих потребностей Ваши желания всегда на втором плане? Пора уделить внимание себе и своим интересам.
  5. Падение либидо Чем больше задач, тем меньше желания к партнеру. Проверьте, как это влияет на вашу интимную жизнь.
  6. Невозможность расслабиться Не помните, когда последний раз наслаждались тишиной с чашечкой кофе? Ваш график слишком напряжен.

Что делать

Обсудите с партнером и детьми проблему, попросите их взять на себя часть обязанностей. Составьте график, делегируйте дела, которые вам не нравятся, написал psychologies.ru. Помните, что идеального выполнения не существует — иногда достаточно просто сделать.

Читайте также:
Что невестке неизбежно придется пережить, если она будет жить со свекровью6 привычек, ведущих к разводуПочему бывшие возвращаются и нужно ли давать им второй шанс
#Ольга Земскова#Любовь#Семья#Отношения#Кризис#Мужчина
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика