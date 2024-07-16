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Posted 16 июля, 04:30

Published 16 июля, 04:30

Modified 10 сентября, 03:57

Updated 10 сентября, 03:57

6 привычек, ведущих к разводу

16 июля 2024, 04:30
Каждая женщина, выходя замуж, мечтает о вечной любви и счастье. Но сохранить брак часто оказывается сложнее, чем заключить его. В этом материале мы рассмотрим привычки, которые неизбежно приводят к расставанию.

Эгоцентризм

Сосредоточенность на себе разрушает отношения. Инфантильные личности не готовы уступать и работать над браком.

Неуверенность в любви

Люди, не верящие, что их можно любить без условий, постоянно требуют доказательств любви, что создает напряжение.

Попытки изменить партнера

Постоянная критика и стремление изменить другого приводят к отторжению и холодности.

Молчание о чувствах

Невысказанные эмоции и желания создают недопонимание и обиды, разрушая отношения.

Вмешательство посторонних

Вовлечение друзей и родных в семейные проблемы ухудшает ситуацию, создавая конфликты.

Эмоциональная зависимость

Психологически зависимые люди не могут быть счастливыми сами по себе, что делает их навязчивыми и уязвимыми.

Для сохранения брака важно быть открытыми, самостоятельными и уметь находить баланс в отношениях, написал Woman.ru.

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#Ольга Земскова#Семья#Брак#Отношения
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