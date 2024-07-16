6 привычек, ведущих к разводу

Posted 16 июля, 04:30
Published 16 июля, 04:30
Modified 10 сентября, 03:57
Updated 10 сентября, 03:57
Сосредоточенность на себе разрушает отношения. Инфантильные личности не готовы уступать и работать над браком.
Люди, не верящие, что их можно любить без условий, постоянно требуют доказательств любви, что создает напряжение.
Постоянная критика и стремление изменить другого приводят к отторжению и холодности.
Невысказанные эмоции и желания создают недопонимание и обиды, разрушая отношения.
Вовлечение друзей и родных в семейные проблемы ухудшает ситуацию, создавая конфликты.
Психологически зависимые люди не могут быть счастливыми сами по себе, что делает их навязчивыми и уязвимыми.
Для сохранения брака важно быть открытыми, самостоятельными и уметь находить баланс в отношениях, написал Woman.ru.
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