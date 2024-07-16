6 привычек, ведущих к разводу

Эгоцентризм Неуверенность в любви Попытки изменить партнера Молчание о чувствах Вмешательство посторонних Эмоциональная зависимость

Каждая женщина, выходя замуж, мечтает о вечной любви и счастье. Но сохранить брак часто оказывается сложнее, чем заключить его. В этом материале мы рассмотрим привычки, которые неизбежно приводят к расставанию.