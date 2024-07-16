В США скупают элитные дома, напечатанные на 3D-принтере

Комплекс Уимберли-Спрингс расположен в одноименном районе, примерно в 5 километрах к югу от центра города Уимберли. Он будет состоять из восьми резиденций. Каждая из них будет включать четыре или пять спален и до 371 кв. м. жилой площади.