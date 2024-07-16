В США скупают элитные дома, напечатанные на 3D-принтере

Posted 16 июля, 18:18
Published 16 июля, 18:18
Modified 10 сентября, 04:01
Updated 10 сентября, 04:01
Ранее печатались только простые малобюджетные дома. Теперь желающие смогут приобрести роскошные 3D-печатные особняки. Об этом пишет newatlas.com.
Комплекс Уимберли-Спрингс расположен в одноименном районе, примерно в 5 километрах к югу от центра города Уимберли. Он будет состоять из восьми резиденций. Каждая из них будет включать четыре или пять спален и до 371 кв. м. жилой площади.
Декор домов выполнен в приглушенных тонах. Если внимательно посмотреть на рендеры, можно увидеть характерные ребристые стены: они показывают, что это — проект, напечатанный на 3D-принтере. Дизайнеры интерьера предложили современные решения: окна от пола до потолка, кварцевые столешницы, бытовую технику из нержавеющей стали и отдельно стоящие ванны в ванных комнатах.
Работа по созданию домов уже началась. Гигантский 3D-принтер будет использоваться для строительства базовой оболочки каждого дома на месте. На нем напечатают слои цементоподобной смеси, затем строители приступят к монтажным и отделочным работам.
Начальная цена напечатанных на 3D-принтере домов в Уимберли-Спрингс составляет около 800 долларов США.
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