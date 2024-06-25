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Posted 25 июня, 14:57

Published 25 июня, 14:57

Modified 16 октября, 20:38

Updated 16 октября, 20:38

Борьба блэкбернских славок

Фотоконкурс Audubon Photography Awards 2024: лучшие снимки о жизни птиц

25 июня 2024, 14:57
Фото: Мэтью Мальвиц/Audubon Photography Awards/Обладатель главного приза 2024 года. popsci.com
Борьба блэкбернских славок
Победители фотопремии Audubon Photography Awards 2024 года сумели запечатлеть удивительное поведение птиц в потрясающих деталях. Победители этого года были выбраны из 8500 заявок.

Победители конкурса — блэкбернские славки

Фотограф Мэтью Мальвиц получил главный приз за свою фотографию ссорящихся блэкбернских славок. Снимок был сделан в парке «Земля обетованная» американского штата Пенсильвания, пишет popsci.com.

«Я шел по тропе, когда две ссорящиеся блэкбернские славки упали с деревьев», — сказал Мальвиц. «Они приземлились совсем рядом, и я осторожно отступил. Птицы оставались неподвижными, и я беспокоился, что они получили травмы, но вскоре они снова начали сражаться. Пернатые были слишком заняты и не замечали меня. Поэтому я осторожно опустился на землю, чтобы лучше рассмотреть их мир. Я настроил фотоаппарат и снимал, пока они сражались. Их борьба длилась несколько минут».

Какие же еще фото заняли призовые места?

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