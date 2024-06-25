Фотоконкурс Audubon Photography Awards 2024: лучшие снимки о жизни птиц

«Я шел по тропе, когда две ссорящиеся блэкбернские славки упали с деревьев», — сказал Мальвиц. «Они приземлились совсем рядом, и я осторожно отступил. Птицы оставались неподвижными, и я беспокоился, что они получили травмы, но вскоре они снова начали сражаться. Пернатые были слишком заняты и не замечали меня. Поэтому я осторожно опустился на землю, чтобы лучше рассмотреть их мир. Я настроил фотоаппарат и снимал, пока они сражались. Их борьба длилась несколько минут».