newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 июля, 15:07

Published 11 июля, 15:07

Modified 10 сентября, 03:47

Updated 10 сентября, 03:47

Ученые создали робота, которым управляет мозг в банке

11 июля 2024, 15:07
Исследователи из двух китайских вузов — Тяньцзиньского университета и Южного университета науки и технологий — создали робота, управление которым осуществляется с помощью так называемого «мини-мозга».

Это, конечно, не настоящий мозг, извлеченный из человеческого тела. Эти «мозги» созданы искусственно в целях исследования. Об этом пишет sciencefocus.com.

Для управления роботом ученые использовали так называемый «мозг на чипе». Хотя он обладает некоторыми интеллектуальными функциями биологического мозга, ему требуется некоторая помощь.

Чип добавляется в мозг, чтобы ученые могли отладить его, посылать сигналы во внешний мир. Тем самым удается выполнять определенные функции, например, управлять способностью робота хватать предметы.

«Интерфейс мозг-компьютер на чипе — это технология, которая использует выращенный in vitro „мозг“ (например, мозговые органоиды) в сочетании с электродным чипом для достижения информационного взаимодействия с внешним миром посредством кодирования, декодирования и стимуляции-обратной связи», — сказал вице-президент Тяньцзиньского университета, профессор Мин Дун.

Благодаря использованию чипа мозг может научиться управлять роботом, вычислять движения, избегать препятствий и отслеживать цели.

Поскольку робот не может видеть так, как мы, его мозг интерпретирует мир посредством электрических сигналов, которые подает ему чип. Теоретически он мог бы обучить себя полностью ориентироваться в смоделированной среде, но понимание реального мира сложнее.

Этот мозг на чипе был разработан как проект с открытым исходным кодом и получил название MetaBOC. Мини-мозги чаще всего используются для экспериментов, но это не первый раз, когда они нашли свое применение в роботе.

Еще в 2018 году исследователи создали мини-мозг из ДНК окаменелых костей. Используя эту технику, они смогли создать мозг из образцов неандертальца. Затем эти образцы были помещены в паукообразного робота, чтобы управлять им.

Ученые назвали два ключевых достижения этого исследования. Во-первых, они использовали шарообразные органоиды. Это означает, что клеточная культура перешла из двумерной в трехмерную, предоставляя более сложную нейронную сеть для работы мозга на чипе.

Для этого мини-мозги выращиваются под воздействием низкоинтенсивной фокусированной ультразвуковой стимуляции. По словам ученых, это дало им лучшую интеллектуальную основу для дальнейшего развития.

Во-вторых, добавление алгоритмов искусственного интеллекта помогло реализовать технологию с использованием широких возможностей мини-мозга.

Читайте также:
Блогер создал устройство для перевода азбуки Морзе (видео)Ученые создали уникальный материал — стеклянный гельЭти роботы научились играть в теннис, наблюдая за людьми (видео)
#Марина Колодкина#Общество#Технологии#Все материалы авторов
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика