Ученые создали робота, которым управляет мозг в банке

Posted 11 июля, 15:07
Published 11 июля, 15:07
Modified 10 сентября, 03:47
Updated 10 сентября, 03:47
Это, конечно, не настоящий мозг, извлеченный из человеческого тела. Эти «мозги» созданы искусственно в целях исследования. Об этом пишет sciencefocus.com.
Для управления роботом ученые использовали так называемый «мозг на чипе». Хотя он обладает некоторыми интеллектуальными функциями биологического мозга, ему требуется некоторая помощь.
Чип добавляется в мозг, чтобы ученые могли отладить его, посылать сигналы во внешний мир. Тем самым удается выполнять определенные функции, например, управлять способностью робота хватать предметы.
«Интерфейс мозг-компьютер на чипе — это технология, которая использует выращенный in vitro „мозг“ (например, мозговые органоиды) в сочетании с электродным чипом для достижения информационного взаимодействия с внешним миром посредством кодирования, декодирования и стимуляции-обратной связи», — сказал вице-президент Тяньцзиньского университета, профессор Мин Дун.
Благодаря использованию чипа мозг может научиться управлять роботом, вычислять движения, избегать препятствий и отслеживать цели.
Поскольку робот не может видеть так, как мы, его мозг интерпретирует мир посредством электрических сигналов, которые подает ему чип. Теоретически он мог бы обучить себя полностью ориентироваться в смоделированной среде, но понимание реального мира сложнее.
Этот мозг на чипе был разработан как проект с открытым исходным кодом и получил название MetaBOC. Мини-мозги чаще всего используются для экспериментов, но это не первый раз, когда они нашли свое применение в роботе.
Еще в 2018 году исследователи создали мини-мозг из ДНК окаменелых костей. Используя эту технику, они смогли создать мозг из образцов неандертальца. Затем эти образцы были помещены в паукообразного робота, чтобы управлять им.
Ученые назвали два ключевых достижения этого исследования. Во-первых, они использовали шарообразные органоиды. Это означает, что клеточная культура перешла из двумерной в трехмерную, предоставляя более сложную нейронную сеть для работы мозга на чипе.
Для этого мини-мозги выращиваются под воздействием низкоинтенсивной фокусированной ультразвуковой стимуляции. По словам ученых, это дало им лучшую интеллектуальную основу для дальнейшего развития.
Во-вторых, добавление алгоритмов искусственного интеллекта помогло реализовать технологию с использованием широких возможностей мини-мозга.
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