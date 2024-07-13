Как сохранить мебель как новую: 6 простых и бюджетных лайфхаков

Posted 13 июля, 13:25
Published 13 июля, 13:25
Modified 10 сентября, 03:50
Updated 10 сентября, 03:50
Все мы сталкивались с мелкими домашними неприятностями, будь то царапины на новой мебели, неприятный запах из микроволновки, который никак не выветривается, или внезапные рисунки на обоях, автором которых стало ваше чадо. Именно для таких случаев мы собрали несколько полезных лайфхаков для домашнего быта, которые помогут сделать вашу жизнь чуточку проще, а в некоторых случаях даже прилично сэкономить.
Никакая мебель не застрахована от появления небольших царапин на её отделке. Но не стоит расстраиваться, ведь решение проблемы уже лежит в вашей ванной комнате. Попробуйте использовать зубную пасту, чтобы удалить эти следы. Используя небольшое количество негелевой пасты размером с горошину, круговыми движениями разотрите царапину. Подождите пока паста не затвердеет. Затем протрите оставшееся место влажным полотенцем, и вот ваша мебель снова как новая!
Если вы когда-нибудь проливали свечной воск на мебель, не стоит пытаться соскрести его — так можно повредить отделку изделия. Вместо этого наполните пластиковый пакет кубиками льда, положите его поверх воска и оставьте на несколько минут. Как только воск достаточно остынет и затвердеет, его можно будет легко удалить, не повредив отделку мебели или ткани.
Если вашим детям нравится использовать белые стены в качестве персонального холста для рисования восковыми мелками, не нервничайте, ещё не всё потеряно. Просто нагрейте поврежденный участок стены феном в течение нескольких секунд, чтобы размягчить воск, а затем сотрите все следы мягкой тканью. Это быстро и эффективно!
Если ваша микроволновая печь пахнет не слишком свежо, есть простой способ очистить её от посторонних запахов без использования агрессивных химикатов. Поставьте миску с уксусом в микроволновую печь примерно на пять минут, а затем просто протрите её. Уксус отлично справляется с запахами и дезинфицирует поверхность.
Любой, кто когда-либо отклеивал этикетку от банки, знает, как это может быть неприятно, когда пятно остается липким, как мед. К счастью, с растительным маслом избавиться от этого налета проще простого. Используя ватный диск и немного растительного масла, протрите липкое место и оставьте на несколько минут. Как только масло впитается, налет легко сотрется.
Ацетон, который часто используется как жидкость для снятия лака, отлично справляется с удалением суперклея с рук. Помимо этого, жидкость может помочь размягчить и медленно, но верно удалить суперклей с поверхностей. Будьте внимательны: может потребоваться несколько минут или многократное нанесение ацетона ватным диском, чтобы клей полностью растворился или размягчился настолько, чтобы его можно было стереть.
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