Как сохранить мебель как новую: 6 простых и бюджетных лайфхаков

Все мы сталкивались с мелкими домашними неприятностями, будь то царапины на новой мебели, неприятный запах из микроволновки, который никак не выветривается, или внезапные рисунки на обоях, автором которых стало ваше чадо. Именно для таких случаев мы собрали несколько полезных лайфхаков для домашнего быта, которые помогут сделать вашу жизнь чуточку проще, а в некоторых случаях даже прилично сэкономить.