6 российских сервисов бронирования жилья вместо Booking

Posted 13 июля, 14:38
Published 13 июля, 14:38
Modified 10 сентября, 03:51
Updated 10 сентября, 03:51
Перед тем, как воспользоваться сервисом по подбору жилья стоит знать, что каждый агрегатор работает в зависимости от того, какие услуги он продвигает. Одни могут предложить только аренду жилья, а другие весь спектр туристических услуг, начиная от брони билетов до аренды авто.
Этот сервис является одновременно агрегатором и ресурсом, где можно посмотреть и забронировать жилье. Сайт помогает сравнивать цены на жилье, но при брони необходимо будет перейти на другую площадку. Если гостиница является партнером «Яндекс Путешествия», то это позволит воспользоваться возможностью получить 10% от стоимости жилья баллами на «Яндекс Плюс». Полученный кэшбэк можно потратить в экосистеме Яндекс.
OneTwoTrip будет удобен любому путешественнику, поскольку на этом сайте можно организовать свой отдых начиная от жилья и заканчивая экскурсиями. Сервис предлагает бронь гостиниц, билеты на самолет, жд поезда, автобусы, экскурсии и даже аренду авто по всему миру. При выборе места проживания или развлечения имеется рейтинг и реальные отзывы отдыхающих, которых, к сожалению, пока не так много. Из плюсов можно отметить систему бонусов, которые можно потратить на следующее путешествие, а из минусов — небольшой фильтр для поиска.
Туристы оценят Travelata, который может предложить отдых в любой точке мира. Среди предложений можно выбрать как горящие туры, так и обычные предложения, стоимость которых можно сравнивать в разных турагентствах. Имеется также возможность просто забронировать отель, например в Краснодарском крае или Турции, выбрав его классность, питание, удаленность от пляжа или ориентироваться на другие параметры. Имеется своя система отзывов и оценка, которые могут рассказать туристу о реальном сервисе в данной гостинице.
Суточно.ру — еще один российский сервис, который сосредоточен на бронировании отелей, хостелов, турбаз, квартир и комнат. Выбрать жилье для отпуска можно не только в курортных регионах, но и по всей России. Очень удобно, что предложения можно смотреть на карте, а не только из выпадающего списка. Из особенностей стоит знать, что арендодатели просят предоплату, а служба поддержки работает в дневные часы.
Подобрать себе санаторий или СПА-отель можно благодаря сервису Санаторий.ру, который сосредоточен на оздоровительном отдыхе, но только в России. На сайте можно прочитать полезные статьи и узнать, какие места отдыха лучше всего подходят для лечения легких, а какие специализируются на артритах и артрозах.
Авито — крупный сервис, предлагающий посуточную аренду жилья практически в любом уголке России. Арендодатели имеют рейтинг, особые отметки, отзывы, а предложения отличаются большим разнообразием и ценообразованием, нежели на других агрегаторах. Также есть возможность выбора жилья, воспользовавшись фильтром и картой.
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