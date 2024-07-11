Роскошный медовый месяц: топ-7 лучших отелей для молодоженов

Лучшее место для молодоженов — практика показывает, что пары не покидают границ отеля чуть ли не весь меловый месяц. Отдельные террасы с кроватями под балдахином, откуда открывается вид на закаты над вулканами, индивидуальные бассейны без бортиков, личный дворец. А за пределами номеров — белоснежные песчаные пляжи с уединенными лагунами, морские круизы на закате под джаз и шампанское.