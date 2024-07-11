Роскошный медовый месяц: топ-7 лучших отелей для молодоженов

Posted 11 июля, 08:54
Published 11 июля, 08:54
Modified 10 сентября, 03:45
Updated 10 сентября, 03:45
Отель на одном из самых роскошных греческих островов с потрясающими морем и природой. Уединенные номера с собственными террасами и бассейнами создают романтическую обстановку.
Отель в самом центре Венеции с видом на собор Санта-Мария и Гранд-канал. Роскошный ресторан с блюдами венецианской кухни, прогулки по каналу, элегантные номера с антикварной мебелью — всё, что нужно для любовной атмосферы.
Лучшее место для молодоженов — практика показывает, что пары не покидают границ отеля чуть ли не весь меловый месяц. Отдельные террасы с кроватями под балдахином, откуда открывается вид на закаты над вулканами, индивидуальные бассейны без бортиков, личный дворец. А за пределами номеров — белоснежные песчаные пляжи с уединенными лагунами, морские круизы на закате под джаз и шампанское.
Уединенное место на Сейшелах — настоящий рай для молодоженов. Здесь ничто не помешает насладиться уединенным отдыхом и ненавязчивым сервисом. Многокилометровые песчаные пляжи и девственная природа настраивают на романтику.
В настоящем марокканском дворце вы почувствуете себя королями и королевами. Отдельный небольшой дворец с личным внутренним двориком, украшенный шелком, бархатом, архитектурным кружевом, хрусталем. В люксовых номерах доступны спа-комплексы, бассейны, хаммамы.
Почувствуйте себя знаменитостью в одном из самых роскошных отелей мира, расположенном в самом сердце Гонконга. Элегантные номера оснащены по последнему слову техники, а в спа-центре для вас разработают персональную программу омоложения и оздоровления.
Экзотический глэмпинг под открытым небом с незабываемой атмосферой Таиланда: затененные террасы в диких джунглях, поездки на слонах, спа-центр под звездным небом.
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