Поцелуй солнца: почему возникают пятна после загара, как избавиться, не опасны ли они

Posted 10 июля, 04:13
Published 10 июля, 04:13
Modified 10 сентября, 03:39
Updated 10 сентября, 03:39
Даже если загар сначала ложится ровно и приобретает красивый оттенок, спустя некоторое время на коже могут появиться светлые пятна — это так называемая депигментация.
Причины того, что появляется загар пятнами на коже, могут быть следующими.
Еще одна причина появления пятен после загара — гипомеланоз. Это проблема, которая передается по наследству, и она должна быть диагностирована. Только диагноз позволит понять, почему загар пятнами белыми ложится на кожу.
Как отмечает Ольга Содель, косметолог-дерматовенеролог, пигментные пятна часто появляются в результате солнечных ожогов.
«Ультрафиолетовые лучи способствуют активизации металлопротеиназов — ферментов, которые оказывают на коллаген разрушительное воздействие. Это приводит к фотостарению, кожа утрачивает упругость, и процесс происходит под влиянием УФ-лучей гораздо быстрее», — объясняет эксперт.
Белые пятна после загара могут появляться в случае, если суммарная доза УФ-излучения, полученная человеком за всю его жизнь, превышает установленную норму. Как правило, это становится заметно в возрасте около 30 лет. Пятна в этом возрасте появляются у людей, которые в детстве, в подростковом периоде не применяли средства защиты от солнца и в целом не контролировали свое пребывание под воздействием ультрафиолетовых лучей.
Кроме того, как уже отмечалось, пигментные пятна после загара появляются на тех участках, где были ожоги. В результате такой травмы работа меланоцитов нарушается, и появляются пигментные пятна. К слову, медики отмечают, что достаточно два или три раза обгореть на солнце, чтобы начала появляться стойкая и регулярная пигментация.
После загара на коже могут появиться разные пятна — все зависит от конкретного типа пигментации. Их несколько:
Веснушки бывают однотонными и имеют круглую форму, чаще всего такие пигментные пятна от загара после пребывания на солнце появляются у светлокожих людей. Причем чем более интенсивному воздействию УФ-лучей подвергается кожа, тем более темными будут сами веснушки.
Что касается лентиго, то это белые и плоские пятна, у которых хорошо очерчены края. Сами по себе эти пятна не исчезают, и для борьбы с ними используются специальные процедуры и средства. При мелазме пятна появляются на открытых участках, края у них достаточно четкие и правильные. Они тоже либо не проходят, либо не исчезают полностью. К примеру, в зимнее время они могут стать более светлыми, тогда как с наступлением лета, как правило, темнеют.
Татьяна Бедаева, главный врач сети косметологических клиник, подчеркивает: при отсутствии генетической предрасположенности белые и даже красные пятна после загара на коже появляются чаще всего из-за сбоев на гормональном уровне или по причине дефицита в организме тех или иных элементов.
«Депигментация может стать следствием недостатка в организме железа, также она возникает и при беременности, аутоиммунных заболеваниях. Кожа на воздействие УФ-лучей реагирует некорректно — меланоциты или вообще не вырабатываются, или, напротив, начинают вырабатываться чрезмерно активно», — говорит эксперт.
А вот при псориазе, как и при некоторых других заболеваниях, пигмент просто не образуется, так что в этом случае белые пятна — это уже причина, а не следствие, отмечает Бедаева и рекомендует обращаться к врачу для постановки диагноза при появлении участков депигментации на коже. Также нужно снизить риск воздействия на кожу солнечных лучей до тех пор, пока диагноз не будет поставлен.
Говоря о фотостарении, следует отметить, что оно появляется в результате целого комплекса причин и проявлений. Это и обезвоживание кожного покрова, и сама пигментация, то есть появление белых пятен после загара.
Чтобы борьба с белыми пятнами после загара была эффективной, для начала потребуется устранить причину. К примеру, если это прием лекарств, то от них нужно будет отказаться, также может потребоваться и сократить время пребывания на солнце.
Что касается лечения, то по согласованию с врачом могут применяться такие методы:
Можно попробовать и так называемые средства народной медицины, однако консультация врача в любом случае будет желательной.
В числе средств, которые врач может порекомендовать в рамках борьбы с белыми пятнами после загара, — различные кремы и мази, лекарства, которые принимаются внутрь.
Часто медики рекомендуют корректировать питание, что также может способствовать избавлению от белых пятен после загара. К примеру, можно сократить употребление имбиря, чеснока, а также перца, лука.
Стоит учитывать, что белые пятна после загара на лице не считаются проявлением особенностей, связанных с генетикой. В подавляющем большинстве случаев речь идет о нарушениях, которые уже происходят в структуре кожи. Если борьбу с пятнами не начать вовремя, то постепенно они начнут становиться больше и темнеть. Избавиться от старого пятна гораздо сложнее, чем от недавно появившейся пигментации.
Для кожи, на которой пигментация неравномерная, загар может быть особенно рискованным, о чем предупреждает Елена Богатова, врач-дерматокосметолог. Так, пятна темных оттенков к солнцу могут быть особенно чувствительными.
«Если пигментация меняется, а загар ложится пятнами, и если белые пятна на коже появляются быстро и внезапно, приобретают необычную, странную форму, необходимо как можно скорее обратиться к дерматологу», — считает эксперт.
Проблему всегда проще предотвратить, чем бороться с ней, и белые пятна после загара — не исключение. К примеру, чтобы избежать появления таких пятен, рекомендуется бывать на солнце только по утрам и по вечерам, причем находиться под воздействием УФ-лучей нужно в течение 15 минут, не больше. Также рекомендуется отказаться от посещения солярия.
Если уже появилось пятно на коже после загара, необходимо пересмотреть принципы ухода за ней и обязательно проконсультироваться со специалистом. В целом уход будет базироваться на нескольких важных этапах.
Первый и самый важный этап — это регулярное использование защитного крема с SPF, причем не только летом, но и в любое другое время года. Крем наносится однократно, например, утром, перед выходом на улицу. Предпочтение стоит отдавать кремам, в формуле которых присутствуют фотофильтры физического типа.
Второй этап — использование отбеливающих косметических препаратов. Они способствуют нормализации процесса выработки меланина или его снижению, что также помогает бороться с белыми пятнами после загара. Эффективны препараты комбинированного типа, в составе которых есть отбеливающие ингредиенты разных видов.
Для устранения белых пятен после загара можно использовать осветляющие косметические средства с пептидами, койевой кислотой и с ретиноидами.
Третий этап — применение отшелушивающих препаратов. Они делают борьбу с белыми пятнами особенно эффективной и достаточно быстрой, поскольку устраняют клетки, в которых меланин содержится в большом количестве. Кроме того, средства стимулируют процессы обновления на клеточном уровне и способствуют появлению на коже кератиноцитов с нормальным оттенком.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14