Поцелуй солнца: почему возникают пятна после загара, как избавиться, не опасны ли они

Что касается лентиго, то это белые и плоские пятна, у которых хорошо очерчены края. Сами по себе эти пятна не исчезают, и для борьбы с ними используются специальные процедуры и средства. При мелазме пятна появляются на открытых участках, края у них достаточно четкие и правильные. Они тоже либо не проходят, либо не исчезают полностью. К примеру, в зимнее время они могут стать более светлыми, тогда как с наступлением лета, как правило, темнеют.