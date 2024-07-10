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Posted 10 июля, 04:13

Published 10 июля, 04:13

Modified 10 сентября, 03:39

Updated 10 сентября, 03:39

Поцелуй солнца: почему возникают пятна после загара, как избавиться, не опасны ли они

Поцелуй солнца: почему возникают пятна после загара, как избавиться, не опасны ли они

10 июля 2024, 04:13
Фото: Изображение Midjourney
Поцелуй солнца: почему возникают пятна после загара, как избавиться, не опасны ли они
Загар пятнами — неприятность, с которой летом приходится сталкиваться многим людям после длительного нахождения на солнце. Почему появляются пятна после загара, можно ли предотвратить их появление и как с ними бороться — разбираемся вместе.

Почему после загара белые пятна появляются на коже

Даже если загар сначала ложится ровно и приобретает красивый оттенок, спустя некоторое время на коже могут появиться светлые пятна — это так называемая депигментация.

Причины того, что появляется загар пятнами на коже, могут быть следующими.

  • Нарушение процесса пигментного обмена — в результате воздействия УФ-лучей происходит сбой в вырабатывании меланина, который придает коже красивый шоколадный оттенок. Чем старше человек, тем выше риск депигментации. Кроме того, риск есть и при наличии предрасположенности генетического характера, и при наличии ожогов от солнца.
  • Применение косметики низкого качества — такие средства тоже становятся причиной появления белых пятен после загара, а также светлых точек на груди, ногах, плечах и других частях тела.
  • Наличие заболеваний — часто белые пятна после загара свидетельствуют о витилиго, псориазе или цветном лишае.
  • Прием лекарственных препаратов — появление белых пятен после загара могут спровоцировать антибиотики, некоторые оральные контрацептивы.

Еще одна причина появления пятен после загара — гипомеланоз. Это проблема, которая передается по наследству, и она должна быть диагностирована. Только диагноз позволит понять, почему загар пятнами белыми ложится на кожу.

Как отмечает Ольга Содель, косметолог-дерматовенеролог, пигментные пятна часто появляются в результате солнечных ожогов.

«Ультрафиолетовые лучи способствуют активизации металлопротеиназов — ферментов, которые оказывают на коллаген разрушительное воздействие. Это приводит к фотостарению, кожа утрачивает упругость, и процесс происходит под влиянием УФ-лучей гораздо быстрее», — объясняет эксперт.

Белые пятна после загара могут появляться в случае, если суммарная доза УФ-излучения, полученная человеком за всю его жизнь, превышает установленную норму. Как правило, это становится заметно в возрасте около 30 лет. Пятна в этом возрасте появляются у людей, которые в детстве, в подростковом периоде не применяли средства защиты от солнца и в целом не контролировали свое пребывание под воздействием ультрафиолетовых лучей.

Кроме того, как уже отмечалось, пигментные пятна после загара появляются на тех участках, где были ожоги. В результате такой травмы работа меланоцитов нарушается, и появляются пигментные пятна. К слову, медики отмечают, что достаточно два или три раза обгореть на солнце, чтобы начала появляться стойкая и регулярная пигментация.

Пигментные пятна после загара появляются на тех участках, где были ожогиПигментные пятна после загара появляются на тех участках, где были ожоги
Пигментные пятна после загара появляются на тех участках, где были ожоги. Фото: Изображение Midjourney

Какие пятна могут появиться после загара

После загара на коже могут появиться разные пятна — все зависит от конкретного типа пигментации. Их несколько:

  • Меланоз — появляется непосредственно от УФ-лучей.
  • Эфелиды — веснушки.
  • Фотостарение, лентиго и мелазма — наиболее обширные и часто встречающиеся пигментации.

Веснушки бывают однотонными и имеют круглую форму, чаще всего такие пигментные пятна от загара после пребывания на солнце появляются у светлокожих людей. Причем чем более интенсивному воздействию УФ-лучей подвергается кожа, тем более темными будут сами веснушки.

Что касается лентиго, то это белые и плоские пятна, у которых хорошо очерчены края. Сами по себе эти пятна не исчезают, и для борьбы с ними используются специальные процедуры и средства. При мелазме пятна появляются на открытых участках, края у них достаточно четкие и правильные. Они тоже либо не проходят, либо не исчезают полностью. К примеру, в зимнее время они могут стать более светлыми, тогда как с наступлением лета, как правило, темнеют.

Татьяна Бедаева, главный врач сети косметологических клиник, подчеркивает: при отсутствии генетической предрасположенности белые и даже красные пятна после загара на коже появляются чаще всего из-за сбоев на гормональном уровне или по причине дефицита в организме тех или иных элементов.

«Депигментация может стать следствием недостатка в организме железа, также она возникает и при беременности, аутоиммунных заболеваниях. Кожа на воздействие УФ-лучей реагирует некорректно — меланоциты или вообще не вырабатываются, или, напротив, начинают вырабатываться чрезмерно активно», — говорит эксперт.

А вот при псориазе, как и при некоторых других заболеваниях, пигмент просто не образуется, так что в этом случае белые пятна — это уже причина, а не следствие, отмечает Бедаева и рекомендует обращаться к врачу для постановки диагноза при появлении участков депигментации на коже. Также нужно снизить риск воздействия на кожу солнечных лучей до тех пор, пока диагноз не будет поставлен.

Говоря о фотостарении, следует отметить, что оно появляется в результате целого комплекса причин и проявлений. Это и обезвоживание кожного покрова, и сама пигментация, то есть появление белых пятен после загара.

Депигментация может стать следствием недостатка в организме железа, также она возникает и при беременности, аутоиммунных заболеваниях.Депигментация может стать следствием недостатка в организме железа, также она возникает и при беременности, аутоиммунных заболеваниях.
Депигментация может стать следствием недостатка в организме железа, также она возникает и при беременности, аутоиммунных заболеваниях.. Фото: Изображение Midjourney

Как бороться с белыми пятнами после загара

Чтобы борьба с белыми пятнами после загара была эффективной, для начала потребуется устранить причину. К примеру, если это прием лекарств, то от них нужно будет отказаться, также может потребоваться и сократить время пребывания на солнце.

Что касается лечения, то по согласованию с врачом могут применяться такие методы:

  • Прием лекарств.
  • Проведение процедур косметологического характера — например, отбеливания кожи, пилинг.
  • Лазерная коррекция.

Можно попробовать и так называемые средства народной медицины, однако консультация врача в любом случае будет желательной.

В числе средств, которые врач может порекомендовать в рамках борьбы с белыми пятнами после загара, — различные кремы и мази, лекарства, которые принимаются внутрь.

Часто медики рекомендуют корректировать питание, что также может способствовать избавлению от белых пятен после загара. К примеру, можно сократить употребление имбиря, чеснока, а также перца, лука.

Стоит учитывать, что белые пятна после загара на лице не считаются проявлением особенностей, связанных с генетикой. В подавляющем большинстве случаев речь идет о нарушениях, которые уже происходят в структуре кожи. Если борьбу с пятнами не начать вовремя, то постепенно они начнут становиться больше и темнеть. Избавиться от старого пятна гораздо сложнее, чем от недавно появившейся пигментации.

Для кожи, на которой пигментация неравномерная, загар может быть особенно рискованным, о чем предупреждает Елена Богатова, врач-дерматокосметолог. Так, пятна темных оттенков к солнцу могут быть особенно чувствительными.

«Если пигментация меняется, а загар ложится пятнами, и если белые пятна на коже появляются быстро и внезапно, приобретают необычную, странную форму, необходимо как можно скорее обратиться к дерматологу», — считает эксперт.
Если пигментация меняется, а загар ложится пятнами, и приобретают необычную, странную форму, необходимо как можно скорее обратиться к дерматологуЕсли пигментация меняется, а загар ложится пятнами, и приобретают необычную, странную форму, необходимо как можно скорее обратиться к дерматологу
Если пигментация меняется, а загар ложится пятнами, и приобретают необычную, странную форму, необходимо как можно скорее обратиться к дерматологу. Фото: Изображение Midjourney

Профилактика появления пятен на коже после загара

Проблему всегда проще предотвратить, чем бороться с ней, и белые пятна после загара — не исключение. К примеру, чтобы избежать появления таких пятен, рекомендуется бывать на солнце только по утрам и по вечерам, причем находиться под воздействием УФ-лучей нужно в течение 15 минут, не больше. Также рекомендуется отказаться от посещения солярия.

Как ухаживать за кожей с белыми пятнами после загара

Если уже появилось пятно на коже после загара, необходимо пересмотреть принципы ухода за ней и обязательно проконсультироваться со специалистом. В целом уход будет базироваться на нескольких важных этапах.

Первый и самый важный этап — это регулярное использование защитного крема с SPF, причем не только летом, но и в любое другое время года. Крем наносится однократно, например, утром, перед выходом на улицу. Предпочтение стоит отдавать кремам, в формуле которых присутствуют фотофильтры физического типа.

Второй этап — использование отбеливающих косметических препаратов. Они способствуют нормализации процесса выработки меланина или его снижению, что также помогает бороться с белыми пятнами после загара. Эффективны препараты комбинированного типа, в составе которых есть отбеливающие ингредиенты разных видов.

Для устранения белых пятен после загара можно использовать осветляющие косметические средства с пептидами, койевой кислотой и с ретиноидами.

Третий этап — применение отшелушивающих препаратов. Они делают борьбу с белыми пятнами особенно эффективной и достаточно быстрой, поскольку устраняют клетки, в которых меланин содержится в большом количестве. Кроме того, средства стимулируют процессы обновления на клеточном уровне и способствуют появлению на коже кератиноцитов с нормальным оттенком.

#Алина Ибрагимова#Врач#Отдых#Все материалы авторов#Отпуск#Черное море#Загар
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