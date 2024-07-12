В выходные планету накроют мощные магнитные бури

Posted 12 июля, 17:38
Published 12 июля, 17:38
Modified 10 сентября, 03:50
Updated 10 сентября, 03:50
Как пишет news.ru, наблюдения показывают, что у лиц, склонных к метеочувствительности, могут проявляться головокружения, усиленная нервозность, усталость, а также расстройства режима сна.
Согласно прогнозу, воздействие геошторма продлится до 13 июля, а затем придет новая порция геомагнитных атак.
Эксперты рекомендуют во время усиления геомагнитных возмущений избегать напряжения, снизить уровень физических упражнений, а также проводить больше времени на открытом воздухе.
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