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Posted 12 июля, 17:38

Published 12 июля, 17:38

Modified 10 сентября, 03:50

Updated 10 сентября, 03:50

В выходные планету накроют мощные магнитные бури

В выходные планету накроют мощные магнитные бури

12 июля 2024, 17:38
Фото: Изображение Midjourney
Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН сообщает, что в предстоящие выходные дни Землю ожидают экстремально сильные магнитные бури. Наиболее интенсивные энергетические потоки окажут влияние на нашу планету 12, 13 и 14 июля.

Как пишет news.ru, наблюдения показывают, что у лиц, склонных к метеочувствительности, могут проявляться головокружения, усиленная нервозность, усталость, а также расстройства режима сна.

Согласно прогнозу, воздействие геошторма продлится до 13 июля, а затем придет новая порция геомагнитных атак.

Эксперты рекомендуют во время усиления геомагнитных возмущений избегать напряжения, снизить уровень физических упражнений, а также проводить больше времени на открытом воздухе.

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