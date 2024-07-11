Витамин D2 против D3: в чем разница и какой из них предпочесть

Posted 11 июля, 13:54
Published 11 июля, 13:54
Modified 10 сентября, 03:45
Updated 10 сентября, 03:45
Возможно, вы не знаете, что этот витамин бывает в двух формах: D2 и D3. Так какую из них предпочесть?
«И витамин D2 (эргокальциферол), и витамин D3 (холекальциферол) приносят организму одинаковую пользу», — говорит профессор фармакологии Бостонского университета Майкл. Ф. Холик. Однако есть нюансы, о которых стоит рассказать.
Ключевое различие между двумя формами витамина D заключается в их структуре — у них разные боковые цепи (химические группы, присоединенные к молекуле).
«Ферменты, которые преобразуют витамин D в организме, предпочитают структуру витамина D3 витамину D2», — говорит профессор Цяньчжи Цзян. То есть, хоть витамины D2 и D3 выполняют одинаковые функции, организм усваивает витамин D3 более эффективно, чем D2.
Еще одно ключевое различие между двумя формами витамина D заключается в их источниках.
«Витамин D2 обычно вырабатывается растениями под воздействием солнечного света и содержится в растительной пище», — говорит доктор Цзян. — А витамин D3 содержится в продуктах животного происхождения, таких как жирная рыба. Его также вырабатывает наш организм, когда ультрафиолетовые лучи солнечного света попадают на нашу кожу».
Возможные признаки включают такие факторы, как перепады настроения, мышечная слабость или судороги, быстрая утомляемость, боли в костях и суставах и потеря костной массы. Хотя бы один из признаков уже должен заставить насторожиться и обратиться к врачу.
Вы можете увеличить рекомендуемую суточную дозу, получая витамин D3 из солнечного света. Исследования показывают, что воздействие прямых солнечных лучей на кожу в течение 5–30 минут обеспечит организм достаточным количеством витамина D на весь день. Также важно обеспечить рацион продуктами, содержащими данный витамин, или начать принимать соответствующие добавки.
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