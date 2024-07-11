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Posted 11 июля, 13:54

Published 11 июля, 13:54

Modified 10 сентября, 03:45

Updated 10 сентября, 03:45

Витамин D2 против D3: в чем разница и какой из них предпочесть

Витамин D2 против D3: в чем разница и какой из них предпочесть

11 июля 2024, 13:54
Фото: 1MI
Витамин D2 против D3: в чем разница и какой из них предпочесть
Витамин D называют королем витаминов. Его польза для человеческого организма действительно огромна. Он незаменим при укреплении иммунитета, дарит нам красоту — сохраняя упругими кожу, ногти и волосы, и даже улучшает настроение, ускоряя обменные процессы в мозге.

Возможно, вы не знаете, что этот витамин бывает в двух формах: D2 и D3. Так какую из них предпочесть?

«И витамин D2 (эргокальциферол), и витамин D3 (холекальциферол) приносят организму одинаковую пользу», — говорит профессор фармакологии Бостонского университета Майкл. Ф. Холик. Однако есть нюансы, о которых стоит рассказать.

У них разная структура, которая влияет на усвояемость

Ключевое различие между двумя формами витамина D заключается в их структуре — у них разные боковые цепи (химические группы, присоединенные к молекуле).

«Ферменты, которые преобразуют витамин D в организме, предпочитают структуру витамина D3 витамину D2», — говорит профессор Цяньчжи Цзян. То есть, хоть витамины D2 и D3 выполняют одинаковые функции, организм усваивает витамин D3 более эффективно, чем D2.
Витамин D2 обычно вырабатывается растениями под воздействием солнечного света и содержится в растительной пищеВитамин D2 обычно вырабатывается растениями под воздействием солнечного света и содержится в растительной пище
Витамин D2 обычно вырабатывается растениями под воздействием солнечного света и содержится в растительной пище. Фото: Изображение Midjourney

У них разные источники

Еще одно ключевое различие между двумя формами витамина D заключается в их источниках.

«Витамин D2 обычно вырабатывается растениями под воздействием солнечного света и содержится в растительной пище», — говорит доктор Цзян. — А витамин D3 содержится в продуктах животного происхождения, таких как жирная рыба. Его также вырабатывает наш организм, когда ультрафиолетовые лучи солнечного света попадают на нашу кожу».

Как определить дефицит витамина D?

Возможные признаки включают такие факторы, как перепады настроения, мышечная слабость или судороги, быстрая утомляемость, боли в костях и суставах и потеря костной массы. Хотя бы один из признаков уже должен заставить насторожиться и обратиться к врачу.

Витамин D3 содержится в продуктах животного происхождения, таких как жирная рыбаВитамин D3 содержится в продуктах животного происхождения, таких как жирная рыба
Витамин D3 содержится в продуктах животного происхождения, таких как жирная рыба. Фото: Изображение Midjourney

Как обеспечить организм витамином D?

Вы можете увеличить рекомендуемую суточную дозу, получая витамин D3 из солнечного света. Исследования показывают, что воздействие прямых солнечных лучей на кожу в течение 5–30 минут обеспечит организм достаточным количеством витамина D на весь день. Также важно обеспечить рацион продуктами, содержащими данный витамин, или начать принимать соответствующие добавки.

#Алина Ибрагимова#Здоровье#Витамины#Все материалы авторов
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