Определяют ли гены нашу судьбу и может ли человек изменить предначертанное

Дело в том, что ДНК может повлиять на внешность или поведение человека двумя способами, один из которых связан с мутацией, когда изменение в последовательности гена меняет производимый им белок. И мутации могут вызвать раковую опухоль или анемию. Но второй способ — в рамках эпигенетики — подразумевает не мутацию гена, а изменение его активности в большую или меньшую сторону.