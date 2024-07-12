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Posted 12 июля, 10:02

Published 12 июля, 10:02

Modified 10 сентября, 03:47

Updated 10 сентября, 03:47

Определяют ли гены нашу судьбу и может ли человек изменить предначертанное

Определяют ли гены нашу судьбу и может ли человек изменить предначертанное

12 июля 2024, 10:02
Фото: Изображение Midjourney
Определяют ли гены нашу судьбу и может ли человек изменить предначертанное
Долгое время ученые не могли понять, почему среди однояйцевых близнецов может наблюдаться такое явление, когда их внешность или поведение могут начать различаться — то есть наступает так называемая дискордантность. Ответ на этот вопрос был получен в ходе исследований.

Неодинаковые близнецы

У однояйцевых близнецов одинаковая ДНК, однако с возрастом у них могут появиться различия в росте, комплекции, психике и др. И именно такая дискордантность близнецов навела исследователей на мысль об эпигенетике (изучение наследуемых изменений активности генов во время роста и деления клеток).

Дело в том, что ДНК может повлиять на внешность или поведение человека двумя способами, один из которых связан с мутацией, когда изменение в последовательности гена меняет производимый им белок. И мутации могут вызвать раковую опухоль или анемию. Но второй способ — в рамках эпигенетики — подразумевает не мутацию гена, а изменение его активности в большую или меньшую сторону.

У однояйцевых близнецов одинаковая ДНК, однако с возрастом у них могут появиться различия в росте, комплекции, психикеУ однояйцевых близнецов одинаковая ДНК, однако с возрастом у них могут появиться различия в росте, комплекции, психике
У однояйцевых близнецов одинаковая ДНК, однако с возрастом у них могут появиться различия в росте, комплекции, психике. Фото: Изображение Midjourney

Что может повлиять на активность генов

Усилить или ослабить активность генов могут рацион, физические упражнения, употребление наркотиков и алкоголя, загрязнение окружающей среды и другие факторы. А еще активность генов через эпигенетику способен изменить негативный опыт: например, у людей, перенесших в детстве травму, в последующем могут сформироваться эпигенетические изменения, регулирующие реакции на стресс.

Это, кстати, во многом объясняет, почему некоторые люди, взрослея, приобретают проблемы со здоровьем и поведением. Таким образом, получается, что, если бы отдельно взятый человек вырос в другое время или в другом месте, он с большой долей вероятности стал бы совершенно другим.

#Алина Ибрагимова#Общество#Здоровье#Врач#Ученые#Генетика#Все материалы авторов
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