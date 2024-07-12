Определяют ли гены нашу судьбу и может ли человек изменить предначертанное

Posted 12 июля, 10:02
Published 12 июля, 10:02
Modified 10 сентября, 03:47
Updated 10 сентября, 03:47
У однояйцевых близнецов одинаковая ДНК, однако с возрастом у них могут появиться различия в росте, комплекции, психике и др. И именно такая дискордантность близнецов навела исследователей на мысль об эпигенетике (изучение наследуемых изменений активности генов во время роста и деления клеток).
Дело в том, что ДНК может повлиять на внешность или поведение человека двумя способами, один из которых связан с мутацией, когда изменение в последовательности гена меняет производимый им белок. И мутации могут вызвать раковую опухоль или анемию. Но второй способ — в рамках эпигенетики — подразумевает не мутацию гена, а изменение его активности в большую или меньшую сторону.
Усилить или ослабить активность генов могут рацион, физические упражнения, употребление наркотиков и алкоголя, загрязнение окружающей среды и другие факторы. А еще активность генов через эпигенетику способен изменить негативный опыт: например, у людей, перенесших в детстве травму, в последующем могут сформироваться эпигенетические изменения, регулирующие реакции на стресс.
Это, кстати, во многом объясняет, почему некоторые люди, взрослея, приобретают проблемы со здоровьем и поведением. Таким образом, получается, что, если бы отдельно взятый человек вырос в другое время или в другом месте, он с большой долей вероятности стал бы совершенно другим.
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