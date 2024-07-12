newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 июля, 16:57

Published 12 июля, 16:57

Modified 9 сентября, 19:44

Updated 9 сентября, 19:44

Лимон ему не конкурент: в каком напитке содержится максимальное количество витамина С

В каком напитке больше всего витамина С

12 июля 2024, 16:57
Фото: 1MI
Лимон ему не конкурент: в каком напитке содержится максимальное количество витамина С
Витамин С очень важен для формирования крепкого иммунитета, поэтому нужно регулярно обеспечивать его поступление в организм. В каком напитке его больше всего, в материале Newia.

Бытует мнение, что больше всего витамина С в лимоне, но это не так: в плодах шиповника его намного больше.

Как рассказала журналистам радио Sputnik диетолог Александра Разаренова, в шиповнике содержится порядка 426 мг витамина С на 100 г сушеных плодов.

«Это в несколько раз больше, чем содержание витамина C в цитрусовых, таких как апельсины или лимоны. Витамин С крайне важен для работы иммунной системы, помогает в борьбе с вирусами и бактериями. Также он способствует регенерации кожи, улучшает ее структуру за счет поддержки синтеза коллагена», — пояснила эксперт.

Витамин С положительно влияет не только на иммунитет, но и на состояние сосудов и зрения, а также на здоровье человека в целом, так как является антиоксидантом и защищает организм от свободных радикалов, образующихся в клетках в процессе жизнедеятельности.

Витамин С положительно влияет на здоровье человека в целомВитамин С положительно влияет на здоровье человека в целом
Витамин С положительно влияет на здоровье человека в целом. Фото: 1MI

Как заваривать и пить шиповник для укрепления здоровья

Для заваривания на одну чашку берут 1-2 чайные ложки сушеных плодов и заранее вскипяченную воду, которую необходимо остудить до температуры 60–70 градусов. Дело в том, что при высокой температуре витамин С разрушается, поэтому крутой кипяток для заваривания шиповника использовать не следует.

Предварительно размятое в ступке сырье нужно заварить в чашке, заварочном чайнике или термосе, оставив настаиваться в течение 10–15 минут. Готовый напиток употребляют как в горячем, так и в холодном виде.

Кому противопоказано пить настой шиповника

Напиток из шиповника противопоказан людям, имеющим проблемы с почками (мочекаменную болезнь), а также гастрит или язву желудка. Кроме того, не стоит употреблять настой шиповника во время лечения препаратами на основе ацетилсалициловой кислоты или лекарствами для уменьшения свертываемости крови (антикоагулянтами), поскольку витамин С усиливает их действие.

Читайте также:
Витамин D2 против D3: в чем разница и какой из них предпочестьЦветотерапия полезна не меньше витаминов: как влияет цвет на нашу жизньПочему киви нужно есть с кожурой: рассказываем какие витамины выкидываются в мусор
#Общество#Здоровье#Еда#Все материалы авторов
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика