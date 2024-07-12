В каком напитке больше всего витамина С

Posted 12 июля, 16:57
Published 12 июля, 16:57
Modified 9 сентября, 19:44
Updated 9 сентября, 19:44
Бытует мнение, что больше всего витамина С в лимоне, но это не так: в плодах шиповника его намного больше.
Как рассказала журналистам радио Sputnik диетолог Александра Разаренова, в шиповнике содержится порядка 426 мг витамина С на 100 г сушеных плодов.
«Это в несколько раз больше, чем содержание витамина C в цитрусовых, таких как апельсины или лимоны. Витамин С крайне важен для работы иммунной системы, помогает в борьбе с вирусами и бактериями. Также он способствует регенерации кожи, улучшает ее структуру за счет поддержки синтеза коллагена», — пояснила эксперт.
Витамин С положительно влияет не только на иммунитет, но и на состояние сосудов и зрения, а также на здоровье человека в целом, так как является антиоксидантом и защищает организм от свободных радикалов, образующихся в клетках в процессе жизнедеятельности.
Для заваривания на одну чашку берут 1-2 чайные ложки сушеных плодов и заранее вскипяченную воду, которую необходимо остудить до температуры 60–70 градусов. Дело в том, что при высокой температуре витамин С разрушается, поэтому крутой кипяток для заваривания шиповника использовать не следует.
Предварительно размятое в ступке сырье нужно заварить в чашке, заварочном чайнике или термосе, оставив настаиваться в течение 10–15 минут. Готовый напиток употребляют как в горячем, так и в холодном виде.
Напиток из шиповника противопоказан людям, имеющим проблемы с почками (мочекаменную болезнь), а также гастрит или язву желудка. Кроме того, не стоит употреблять настой шиповника во время лечения препаратами на основе ацетилсалициловой кислоты или лекарствами для уменьшения свертываемости крови (антикоагулянтами), поскольку витамин С усиливает их действие.
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