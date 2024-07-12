Удивительные 3D иллюзии боди-арта: 5 видео с невероятными работами

Posted 12 июля, 13:56
Published 12 июля, 13:56
Modified 16 октября, 20:38
Updated 16 октября, 20:38
Она умеет несколькими мазками кисти изменить свое тело до неузнаваемости.
Брен использует краски на водной или спиртовой основе, которые созданы специально для кожи, пишет laughingsquid.com. Благодаря игре света и тени части тела могут исчезать и принимать самые причудливые формы.
Философия искусства Брен очень проста.
Мы — искусство, а мир — иллюзия.
Художница в своем блоге выкладывает процесс создания своих работ. Наблюдение за этим процессом может удивить и шокировать. Вот несколько примеров.
Брен также создает иллюзии на телах других людей.