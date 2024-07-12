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Posted 12 июля, 13:56

Published 12 июля, 13:56

Modified 16 октября, 20:38

Updated 16 октября, 20:38

Удивительные 3D иллюзии боди-арта: 5 видео с невероятными работами

Удивительные 3D иллюзии боди-арта: 5 видео с невероятными работами

12 июля 2024, 13:56
Фото: youtube.com/@VikaBren. Фрагмент видео
Художница из Хайфы (Израиль) Вика Брен создает совершенно потрясающие 3D-иллюзии боди-арта, раскрашивая их вручную.

Она умеет несколькими мазками кисти изменить свое тело до неузнаваемости.

Брен использует краски на водной или спиртовой основе, которые созданы специально для кожи, пишет laughingsquid.com. Благодаря игре света и тени части тела могут исчезать и принимать самые причудливые формы.

Философия искусства Брен очень проста.

Мы — искусство, а мир — иллюзия.

Художница в своем блоге выкладывает процесс создания своих работ. Наблюдение за этим процессом может удивить и шокировать. Вот несколько примеров.

Брен также создает иллюзии на телах других людей.

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#Марина Колодкина#Культура#Общество#Видео#Все материалы авторов#Искусство#Стиль
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