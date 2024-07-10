Стали известны подробности о новой авиакомпании для собак

При этом Bark Air не эксплуатирует собственные самолеты. Они используют самолеты и пилотов других перевозчиков и вылетают из частных аэропортов. Пока существует только два маршрута: Нью-Йорк — Лондон и Нью-Йорк — Лос-Анджелес. Перелет по маршруту в Лондон стоит 8000 долларов в одну сторону для одного человека и одной собаки. Перелет по маршруту в Лос-Анджелес стоит 6000 долларов. Тем не менее это только начало, и Bark Air надеется расширить обслуживание и снизить стоимость по мере роста компании.