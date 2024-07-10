Стали известны подробности о новой авиакомпании для собак

Posted 10 июля, 05:17
Published 10 июля, 05:17
Modified 9 сентября, 22:45
Updated 9 сентября, 22:45
Компанию Bark Air запустили для тех, кому нужно путешествовать со своей любимой собакой. Четвероногим клиентам обещают непревзойденный сервис, которому позавидуют пассажиры экономкласса любой крупной авиакомпании.
Животным на борту предоставят свободу действий. Собаки смогут смотреть телевизор, валяться на кровати, играть с другими хвостатыми пассажирами и есть любимую еду.
При этом Bark Air не эксплуатирует собственные самолеты. Они используют самолеты и пилотов других перевозчиков и вылетают из частных аэропортов. Пока существует только два маршрута: Нью-Йорк — Лондон и Нью-Йорк — Лос-Анджелес. Перелет по маршруту в Лондон стоит 8000 долларов в одну сторону для одного человека и одной собаки. Перелет по маршруту в Лос-Анджелес стоит 6000 долларов. Тем не менее это только начало, и Bark Air надеется расширить обслуживание и снизить стоимость по мере роста компании.
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