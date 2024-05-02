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Posted 2 мая, 12:39

Published 2 мая, 12:39

Modified 9 сентября, 22:30

Updated 9 сентября, 22:30

В Швеции непринужденные разговоры считаются излишними

Почему шведы не разговаривают с незнакомцами

2 мая 2024, 12:39
Фото: Изображение Midjourney
В Швеции непринужденные разговоры считаются излишними
В Швеции непринужденные разговоры считаются излишними, поскольку речь используется для передачи значимой информации.

Во многих культурах переброситься несколькими словами с незнакомцем вполне обычное явление, которое даже может впоследствии привести к дружбе. Но шведы — исключение.

Светскую беседу здесь считают бесполезной и называют kallprat («холодный разговор») или dödprat («мертвый разговор»). Шведы даже научились избегать зрительного контакта со случайными и малознакомыми людьми. На улице потомки викингов вместо этого глядят в телефон или рассматривают витрины.

Но сложившейся традиции недавно бросили вызов. В течение последних четырех недель власти Лулео, столицы самого северного графства Швеции с населением 80 000 человек, призывают жителей здороваться друг с другом в рамках официальной кампании, удачно названной Säg hej («Поздоровайся»). Город расположен так далеко на севере, что жители видят всего три часа солнечного света в разгар зимы, что может способствовать их репутации замкнутых людей. Люди в Лулео так мало разговаривают друг с другом, что слово «да» часто заменяется резким вдохом. Поэтому официальные лица надеются, что кампания поможет поднять настроение местным жителям, особенно тем, кто может чувствовать себя одиноким.

«Поздороваться со своими соседями — это мелочь, но исследования показывают, что это может способствовать укреплению социальных связей и оказывает положительное влияние на здоровье, безопасность и благополучие», — написали городские власти.

За пределами Лулео гости Швеции, пытающиеся завязать неформальную беседу с продавцом или официантом, даже с местным приветствием «хей», скорее всего, столкнутся с ровным «хей» в ответ, часто с легким раздражением. Эксперты считают, что природная сдержанность вызвана малочисленностью Швеции при относительно обширной территории. Люди не привыкли разговаривать с теми, кто не входит в их ближайшее окружение.

По другой версии отвращение к болтовне связано с довольно низким уровнем иммиграции в Швецию до 1960-х годов. Из-за минимального контакта с другими культурами шведы крайне редко придерживались этой явно чужеземной практики.

Тем не менее, невзирая на кажущуюся невозмутимость, шведы почти всегда вежливо и дружелюбно настроены, хотя и отличаются от представителей более общительных культур.

#Общество#Путешествия#Все материалы авторов
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