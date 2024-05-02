Почему шведы не разговаривают с незнакомцами

Но сложившейся традиции недавно бросили вызов. В течение последних четырех недель власти Лулео, столицы самого северного графства Швеции с населением 80 000 человек, призывают жителей здороваться друг с другом в рамках официальной кампании, удачно названной Säg hej («Поздоровайся»). Город расположен так далеко на севере, что жители видят всего три часа солнечного света в разгар зимы, что может способствовать их репутации замкнутых людей. Люди в Лулео так мало разговаривают друг с другом, что слово «да» часто заменяется резким вдохом. Поэтому официальные лица надеются, что кампания поможет поднять настроение местным жителям, особенно тем, кто может чувствовать себя одиноким.