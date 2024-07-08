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Posted 8 июля, 20:51

Published 8 июля, 20:51

Modified 10 сентября, 03:37

Updated 10 сентября, 03:37

Звезда «Игры престолов» Кит Харингтон появился на театральной сцене без одежды

8 июля 2024, 20:51
«Джон Сноу» Кит Харингтон удивил своих фанатов появлением в неоднозначном и провокационном спектакле «Игра рабов». За сделанное во время такой постановки фото зрители могут предстать перед судом.

Как сообщает peopletalk.ru, 37-летний актер выходит на театральную сцену абсолютно голым. Чтобы обеспечить звезде «Игры престолов» полную приватность, зрителей просят закрывать камеры их смартфонов особыми наклейками.

Роль Харингтона в этом перфомансе кардинально отличается от тех ролей, которые он исполнял ранее. В шоу задействовано множество зеркал, чтобы аудитория наблюдала героя во всей красе. Пикантная сцена продолжается порядка 10 минут.

Кит Харингтон появляется на одной сцене с дочерью Дензела Вашингтона Оливией. «Игра рабов» — это история рассказывает о трех межрасовых парах, которые принимают участие в ролевой игре на несуществующей рабовладельческой плантации.

Ранее шоу уже ставили на Бродвее пять лет назад, однако возмущенные зрители запустили петицию против него, утверждая, что в пьесе демонстрируется пренебрежение к трагедии рабов, отчего как минимум один зритель испытал негативные чувства.

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