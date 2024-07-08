Звезда «Игры престолов» Кит Харингтон появился на театральной сцене без одежды

Posted 8 июля, 20:51
Published 8 июля, 20:51
Modified 10 сентября, 03:37
Updated 10 сентября, 03:37
Как сообщает peopletalk.ru, 37-летний актер выходит на театральную сцену абсолютно голым. Чтобы обеспечить звезде «Игры престолов» полную приватность, зрителей просят закрывать камеры их смартфонов особыми наклейками.
Роль Харингтона в этом перфомансе кардинально отличается от тех ролей, которые он исполнял ранее. В шоу задействовано множество зеркал, чтобы аудитория наблюдала героя во всей красе. Пикантная сцена продолжается порядка 10 минут.
Кит Харингтон появляется на одной сцене с дочерью Дензела Вашингтона Оливией. «Игра рабов» — это история рассказывает о трех межрасовых парах, которые принимают участие в ролевой игре на несуществующей рабовладельческой плантации.
Ранее шоу уже ставили на Бродвее пять лет назад, однако возмущенные зрители запустили петицию против него, утверждая, что в пьесе демонстрируется пренебрежение к трагедии рабов, отчего как минимум один зритель испытал негативные чувства.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14