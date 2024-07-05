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Posted 5 июля, 16:55

Published 5 июля, 16:55

Modified 10 сентября, 03:32

Updated 10 сентября, 03:32

Марат Башаров извинился перед бывшими женами за побои перед третьей свадьбой

5 июля 2024, 16:55
Марат Башаров в скором времени планирует свою третью свадьбу. Актер, имя которого в прессе часто упоминалось из-за связанных с побоями разборок с бывшими женами, вновь намерен связать себя узами брака, надеясь, что в его новой семье будут царить мир и любовь.

Как сообщает www.kp.ru, артист обратился к бывшим женам, прося у них прощения за побои. Сейчас он встречается с 36-летней Асей Борисовой. Их отношения длятся уже пару лет, и этой зимой Башаров сделал возлюбленной предложение, подарив шикарное кольцо из белого золота с шестью крупными бриллиантами, которое стоит не менее миллиона рублей. Свадьба должна состояться этим летом.

Первая жена артиста Екатерина Архарова, у которой он сейчас просит прощения, оказалась в больнице со сломанным носом и сотрясением мозга через несколько месяцев после бракосочетания. После такого происшествия молодая жена сразу же решила развестись.

Второй брак артиста с Елизаветой Шевырковой также закончился разводом. В 2016 у пары родился сын Марсель, а через год Марат женился на матери своего ребенка. В браке Башаров также избивал супругу настолько сильно, что однажды она оказалась с переломами на больничной койке.

Позже артист, анализируя свое буйное, агрессивное поведение, пришел к выводу, что во всем виновато спиртное. Но теперь он перестал злоупотреблять алкоголем и избавился таким образом от опасных для общества приступов ярости. В рамках RuTube-шоу «Злые языки» Башаров выразил надежду, что экс-жены смогут его простить.

А новая возлюбленная звезды театра и кино считает, что никогда не окажется в подобной ситуации. Она знает, как стоит себя вести со вспыльчивым, вышедшим из себя человеком. Ася умеет найти слова и совершать правильные поступки, чтобы успокоить своего суженого. Женщина надеется на собственную мудрость и выдержку.

А еще Ася перенимает от Марата его хобби. Она ездит с женихом рыбачить, хотя поначалу ей было непривычно такое времяпрепровождение.

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