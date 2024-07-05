Марат Башаров извинился перед бывшими женами за побои перед третьей свадьбой

Марат Башаров в скором времени планирует свою третью свадьбу. Актер, имя которого в прессе часто упоминалось из-за связанных с побоями разборок с бывшими женами, вновь намерен связать себя узами брака, надеясь, что в его новой семье будут царить мир и любовь.