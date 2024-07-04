Артемий Лебедев дал совет, как общаться с негативными друзьями

Posted 4 июля, 04:52
Published 4 июля, 04:52
Modified 10 сентября, 03:12
Updated 10 сентября, 03:12
Российский дизайнер, предприниматель, блогер и путешественник Артемий Лебедев, ведущий рубрики «ОТВЕТОШНАЯ», дал совет Анастасии, которая поделилась своей историей:
«Как общаться с пессимистами, которым абсолютно ничего не нравится? В моем окружении есть друзья, которые имеют хороший достаток — квартиру не в ипотеке, машину, походы в ресторан, различные хобби, отпуск 2 раза в год: в общем нормальная жизнь, в которой работают и отдохнуть успевают. Но при этом они постоянно недовольны, им кажется, что в других странах они жили бы лучше. Для примера: поехали с друзьями в путешествие, в котором классно отдохнули, вкусно ели и пили, побывали на различных развлекательных мероприятиях, все были в восторге, всем все нравилось. По приезду приятели снова завели старую пластинку про Рашку-Парашку, про быдло и остальной негатив. Как так? Многие друзья мне близки, но их убеждения я не разделяю. Что делать в этой ситуации: не слушать, забить или спорить и доказывать их неправоту?»
Лебедев считает, что есть такое свойство людей — ругать свою родную страну и восторгаться чужой, потому что им кажется, что там жить легче. В общей сложности люди привыкли ныть — эта особенность русского менталитета.
«Просто нужно сузить это нытье до личного общения с вами», — считает Артемий.
Представьте себе, что вместо негативно настроенных людей в вашем окружении были бы те, кто сильно нахваливает свою страну. Если человек постоянно говорит о том, что Россия крутая, это тоже не нормально, так как случается передоз сахара. Лебедев считает, что если бы в вашем окружении был бы человек, который восторгается хлебом, который сделан из русской пшеницы, выросшей России, то «наверное, вы бы проблевались после такого супер позитива».
Совет от Лебедева:
Общайтесь с содержательными людьми, с которыми можно обсудить разные темы. А если разговор зашел о том, что кому то не нравится быдло или какое нибудь решение мэра или губернатора, то это не самая интересная тема для общения. Живите полноценной и разносторонней жизнью.
Подписчики канала во многом согласны с автором и считают, что люди видят жизнь через свое восприятие мира:
«Нытик и ничтожество в любой ситуации будет ныть и искать негатив, адекватный человек оценивает критически ситуацию в целом».
«Да, тоже таких замечал, жрут от пуза, дача, машина, квартира, дети в кружки ходят платя за это копейки, школы, сады бесплатные, тетку смотрел уехавшую на пмж в европу, там ребенка куда то отдать стоит немалых денег».
«Это какая мода что ли, я тоже знаю таких людей, живут тут и кайфуют, но постоянно матерят место где живут и мечтают уехать».
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