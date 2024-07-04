Артемий Лебедев дал совет, как общаться с негативными друзьями

Представьте себе, что вместо негативно настроенных людей в вашем окружении были бы те, кто сильно нахваливает свою страну. Если человек постоянно говорит о том, что Россия крутая, это тоже не нормально, так как случается передоз сахара. Лебедев считает, что если бы в вашем окружении был бы человек, который восторгается хлебом, который сделан из русской пшеницы, выросшей России, то «наверное, вы бы проблевались после такого супер позитива».