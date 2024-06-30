Вера Вонг показала свои фото возле бассейна

Posted 30 июня, 13:57
Published 30 июня, 13:57
Modified 9 сентября, 23:58
Updated 9 сентября, 23:58
Как сообщает starhit.ru, поклонники Веры Вонг выразили свое восхищение внешним видом дизайнера, о чем написали в комментариях. Ее назвали примером подражания и похвалили за прекрасный образ. Однако российские пользователи, напротив, раскритиковали известного дизайнера, отметив, что у Вонг неприятие собственного возраста. Вера Вонг на негативные комментарии не отвечает, но охотно коммуницирует с пользователями, которые ее хвалят. Ей часто задают вопросы о питании, на которые дизайнер отвечает, что не придерживается никаких диет, напротив, может питаться фастфудом и обожает пончики.
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