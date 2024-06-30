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Posted 30 июня, 13:57

Published 30 июня, 13:57

Modified 9 сентября, 23:58

Updated 9 сентября, 23:58

поклонники Веры Вонг выразили свое восхищение

Вера Вонг показала свои фото возле бассейна

30 июня 2024, 13:57
Фото: starhit.ru,
поклонники Веры Вонг выразили свое восхищение
Дизайнер Вера Вонг опубликовала в соцсетях снимки, где она находится в купальнике возле бассейна.

Как сообщает starhit.ru, поклонники Веры Вонг выразили свое восхищение внешним видом дизайнера, о чем написали в комментариях. Ее назвали примером подражания и похвалили за прекрасный образ. Однако российские пользователи, напротив, раскритиковали известного дизайнера, отметив, что у Вонг неприятие собственного возраста. Вера Вонг на негативные комментарии не отвечает, но охотно коммуницирует с пользователями, которые ее хвалят. Ей часто задают вопросы о питании, на которые дизайнер отвечает, что не придерживается никаких диет, напротив, может питаться фастфудом и обожает пончики.

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#Знаменитости#Питание#Соцсети#Бассейн#Все материалы авторов#Поклонники#Образ#Юбилей#Вера Вонг
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