Вера Вонг показала свои фото возле бассейна

Как сообщает starhit.ru, поклонники Веры Вонг выразили свое восхищение внешним видом дизайнера, о чем написали в комментариях. Ее назвали примером подражания и похвалили за прекрасный образ. Однако российские пользователи, напротив, раскритиковали известного дизайнера, отметив, что у Вонг неприятие собственного возраста. Вера Вонг на негативные комментарии не отвечает, но охотно коммуницирует с пользователями, которые ее хвалят. Ей часто задают вопросы о питании, на которые дизайнер отвечает, что не придерживается никаких диет, напротив, может питаться фастфудом и обожает пончики.