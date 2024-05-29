Как выглядит модная женская стрижка боб-каре на короткие волосы — 20+ фото

Для вытянутого лица больше подойдет женская стрижка боб-каре с прямой и аккуратной челкой. Главное — уложить ее правильно, сформировав объем возле корней волос. Это легко можно сделать при помощи специальной пудры, которая наносится как на влажные, так и на сухие волосы.