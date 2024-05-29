Как выглядит модная женская стрижка боб-каре на короткие волосы — 20+ фото

Posted 29 мая, 12:11
Published 29 мая, 12:11
Modified 9 сентября, 23:57
Updated 9 сентября, 23:57
Боб-каре — женская стрижка, которая считается одной из многочисленных вариаций классического каре. Ее отличие заключается в том, что волосы более коротко стригутся на затылке, тогда как остальные пряди более длинные.
Затылок при стрижке боб-каре смотрится округло и достаточно объемно, при этом пряди у лица, по бокам выстригаются особым графичным способом.
Женскую стрижку боб-каре можно назвать универсальной — она идет всем представительницам прекрасного пола без исключения, вне зависимости от их возраста. Стрижку легко и просто укладывать, она придает дополнительный объем волосам. Кроме того, на женской стрижке боб-каре прекрасно смотрится окрашивание любого вида.
Несмотря на универсальность стрижки боб-каре, ее следует выбирать с учетом типа лица, его формы. К примеру, если у девушки круглое лицо, стилист может посоветовать ей боб-каре с челкой. Наиболее удачным вариантом будет стрижка, подразумевающая гладкую укладку.
Девушки с овальным лицом могут позволить себе любые варианты стрижки боб-каре, а вот лицу квадратной формы больше идут слегка удлиненные прически. От стрижки с подчеркнуто ровным срезом и прямой челкой лучше отказаться.
Для вытянутого лица больше подойдет женская стрижка боб-каре с прямой и аккуратной челкой. Главное — уложить ее правильно, сформировав объем возле корней волос. Это легко можно сделать при помощи специальной пудры, которая наносится как на влажные, так и на сухие волосы.
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