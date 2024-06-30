Почему декрет выматывает молодых матерей

С такой ситуацией сталкиваются многие молодые мамы. Однако причина, по которой хочется побыть одной, банальна: нужно отдохнуть и хотя бы ненадолго «выключить» чувство ответственности, в котором женщина постоянно пребывает. Когда человек теряет контроль над своей жизнью, когда он изо дня в день находится в постоянном напряжении (а присмотр за детьми всегда связан с этим) и когда он не имеет возможности хотя бы немного отвлечься, расслабиться, переключиться, усталость может перерасти в стресс и депрессию.