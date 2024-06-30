Почему декрет выматывает молодых матерей

Posted 30 июня, 16:10
Published 30 июня, 16:10
Modified 9 сентября, 22:46
Updated 9 сентября, 22:46
Молодые мамы становятся заложницами потребностей детей и взглядов окружающих. Родила — должна: всем, безоговорочно и не возражая. Малышу — доступ к груди и рукам 24 часа в сутки. Мужу — готовность выслушать и супружеский долг, а ещё горячий ужин, выглаженные вещи и чистый дом. Мимо проходящим сердобольным гражданам — чтобы твой ребёнок вёл себя так, как «правильно» в их представлении…
Мама чувствует себя немного преступницей, если собралась одна пойти в магазин, на почту или в парикмахерскую. Или если хочет встретиться с подругами без детей. «Да какая ты мать после этого? Родила — сиди дома!», — красноречиво взглянет в её сторону кто-то из родственников.
С такой ситуацией сталкиваются многие молодые мамы. Однако причина, по которой хочется побыть одной, банальна: нужно отдохнуть и хотя бы ненадолго «выключить» чувство ответственности, в котором женщина постоянно пребывает. Когда человек теряет контроль над своей жизнью, когда он изо дня в день находится в постоянном напряжении (а присмотр за детьми всегда связан с этим) и когда он не имеет возможности хотя бы немного отвлечься, расслабиться, переключиться, усталость может перерасти в стресс и депрессию.
Когда раньше всегда спокойная жена и мама становится раздражительной, повышает голос, рыдает от бессилия или бьет посуду, это сигнал о помощи родственникам. И в первую очередь для её супруга.
На его мужественных плечах лежит груз ответственности за семью. Безусловно, эта миссия очень важна и непроста. Однако он не проводит на своей работе круглые сутки без отдыха — месяц за месяцем, год за годом. У него бывают выходные, когда можно просто полежать. А у женщины, которая стала мамой, выходных не бывает…
Психологи шутят: попробуйте поселиться на своей работе, круглосуточно выполняя свои обязанности, без возможности покинуть рабочее место. Носите свою работу за собой буквально всюду. Через годик-другой расскажите о результатах: как Ваше настроение, не хочется ли громко закричать или уйти от этой рутины хоть на часок?
Согласитесь, такое любому человеку будет сложно. Но… мама ведь тоже человек! Поэтому лучший способ помочь в такой ситуации — побыть с ребенком, позволив женщине какое-то время отдохнуть от рутины. Заняться с малышом хотя бы ненадолго сможет папа. А если подключить к помощи бабушек, супругам удастся провести какое-то время вдвоем, что тоже идет на пользу любой семье.
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