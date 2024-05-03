Какую коляску выбрать для новорождённого

Главный фактор — вес. Обычно он составляет не менее 12 кг. Нужно учесть всё: есть ли у вас в доме лифт или вы живёте в частном доме. Если у молодой мамы нет помощников для прогулки, а коляску нужно спускать каждый день по лестнице многоквартирного дома, то лучше выбирать более лёгкий вариант.