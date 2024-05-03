Какую коляску выбрать для новорождённого

Posted 3 мая, 20:06
Published 3 мая, 20:06
Modified 9 сентября, 22:38
Updated 9 сентября, 22:38
Коляски для новорождённых бывают 3 видов: люльки, трансформеры и модульные коляски (2 в 1, 3 в 1).
Коляски-люльки — это классические люльки, которые крепятся на колёсное шасси. Ребёнок при этом всегда лежит лицом к маме.
Такие коляски лучше других подходят для новорождённых, т. к. люлька в них обычно достаточно плотная и хорошо закрытая, на ней нет лишних перегибов, дно жёсткое и ровное.
Коляски-трансформеры более универсальны. С рождения они могут служить люлькой, а когда ребенок начнет сидеть — прогулочной коляской. Трансформируются эти коляски просто, однако они гораздо тяжелее люлек.
Модульные коляски состоят из одного шасси и нескольких вариантов верха: люльки, прогулочной коляски и автолюльки (для системы «3 в 1»). Основной недостаток — цена: эти коляски обычно дороже других видов.
Главный фактор — вес. Обычно он составляет не менее 12 кг. Нужно учесть всё: есть ли у вас в доме лифт или вы живёте в частном доме. Если у молодой мамы нет помощников для прогулки, а коляску нужно спускать каждый день по лестнице многоквартирного дома, то лучше выбирать более лёгкий вариант.
Второй фактор — размеры коляски. Для жителей многоэтажного дома с лифтом перед покупкой коляски необходимо измерить ширину проема двери в подъезде и квартире, глубину и ширину лифта. Если оставлять коляску негде, нужно заранее продумать, как подниматься с ней в квартиру.
Ещё один критерий — проходимость. Для малышей, рожденных осенью и зимой, подойдёт коляска с большими надувными колесами. От величины колёс зависит проходимость коляски. Для удобства управления лучше выбрать коляску с поворотными колесами, которые при необходимости можно было бы зафиксировать.
Лучше, если ручка коляски регулируется по высоте и перекидывается с одной стороны коляски на другую. Это пригодится в ветреную погоду, да и многим малышам больше нравится видеть рядом маму на прогулке.
Следующий критерий — компактность. Особенно это актуально, если приходится часто ездить в автомобиле.
Немаловажным фактором является амортизация. При выборе нужно обратить внимание, насколько мягко коляска преодолевает неровности и спускается с лестницы.
Необходимо обратить внимание и на саму люльку. Внутренняя отделка обязательно должна быть из натуральных тканей. Для осенних и зимних малышей очень важно, чтобы люлька была утеплена. Идеально, если ткань можно снять с коляски и постирать.
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