14 интересных мест на ВДНХ, которые стоит посетить с детьми

Posted 3 мая, 17:15
Published 3 мая, 17:15
Modified 9 сентября, 22:37
Updated 9 сентября, 22:37
Этот парк предлагает разнообразные препятствия и веревочные трассы на высоте до 16 метров. Он подходит для детей выше 140 см, а стоимость начинается от 1400 ₽.
Этот образовательный комплекс приглашает детей в мир альпак, коров и коз. Здесь можно не только покормить животных, но и провести время на рыбалке. Стоимость посещения — от 600 ₽.
В этом удивительном месте можно увидеть тропических бабочек, гекконов и хамелеонов. Стоимость билетов начинается от 750 ₽, но для детей до 2 лет посещение бесплатное.
Здесь дети могут погрузиться в мир виртуальной реальности и принять участие в увлекательных квестах. Стоимость — от 150 ₽, а возрастное ограничение — от 6 лет.
С высоты 140 метров открывается великолепный вид на всю территорию ВДНХ. Для детей до 14 лет требуется сопровождение взрослых. Стоимость начинается от 1500 ₽.
В этом павильоне можно увидеть множество обитателей морских глубин, а также побывать на интерактивной выставке. Стоимость для детей до 12 лет — от 800 ₽.
Здесь собраны разнообразные аттракционы для всех возрастов. Стоимость билетов варьируется, а отдельные аттракционы стоят от 700 ₽.
Здесь каждый найдет что-то по душе, включая аттракционы и развлечения для всей семьи. Стоимость — от 350 ₽ до 950 ₽.
Это место, где дети могут попробовать себя в различных ремеслах. Стоимость мастер-классов начинается от 1500 ₽.
Здесь представлены роботы со всего мира. Стоимость билетов — от 590 ₽.
Этот развлекательный центр погружает детей в мир советских мультфильмов. Стоимость — от 550 ₽.
Место, где можно узнать о различных профессиях через занятия и мастер-классы. Стоимость — от 350 до 500 ₽.
Здесь представлены уникальные экспонаты космической тематики. Стоимость билетов — от 250 ₽
Музей, рассказывающий об истории письменности. Стоимость билетов — от 100 ₽.
Обратите внимание, что в связи с проведением международной выставки-форума «Россия» некоторые павильоны могут иметь измененное расписание работы, написал journal.tinkoff.ru. Перед посещением рекомендуется уточнить информацию на сайте ВДНХ или отдельных павильонов и музеев.
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