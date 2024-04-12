Чем занять ребенка в дороге: игры в машине, поезде, самолете

Posted 12 апреля, 06:00
Published 12 апреля, 06:00
Modified 9 сентября, 21:41
Updated 9 сентября, 21:41
Занять детей, путешествуя на авто, можно посредством наблюдения за дорогой. Договоритесь, что будете начислять очки тем, кто первым ответит на задания ведущего. Например: найти желтую машину, дом с красной крышей, пасущееся стадо, мотоциклиста и пр. Побеждает тот, кто наберет больше очков. Их, кстати, можно обменять на вкусняшки.
В эту игру нужно играть в большой компании путешественников. Игроки называют друг другу четыре вида предметов — один должен отличаться от трех остальных (формой, качеством или другими признаками). Задача играющих — угадать, какой же предмет лишний, и объяснить почему.
Для этого творческого занятия понадобятся лист бумаги и цветные карандаши. Можно взять обычный альбомный лист. Один из игроков начинает и проводит на листе линию, другой продолжает ее, вкладывая уже свою фантазию, третий дорисовывает — и так по очереди, пока не будет вырисовываться знакомый образ животного или сказочного персонажа.
Это занятие здорово развивает воображение и главное — направляет его в полезное русло. Ведущий начинает игру, произнося начальную фразу, которая станет завязкой истории. Ее подхватывает второй участник, третий и так далее. Героями рассказа можно сделать своих братьев, сестер, одноклассников и пр.
Привычный и знакомый каждому «Крокодил» можно адаптировать в дорожный формат и занять детей увлекательным занятием. Игрок загадывает любое слово и начинает его рисовать на бумаге, задача других — как можно быстрее отгадать, что он рисует. Тот, кто сделает это, рисует следующую загадку. К этой дорожной игре можно подготовиться заранее — придумать слова, написать их на бумажках, а потом вытягивать по очереди из шапки или сумки.
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