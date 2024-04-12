Чем занять ребенка в дороге: игры в машине, поезде, самолете

Привычный и знакомый каждому «Крокодил» можно адаптировать в дорожный формат и занять детей увлекательным занятием. Игрок загадывает любое слово и начинает его рисовать на бумаге, задача других — как можно быстрее отгадать, что он рисует. Тот, кто сделает это, рисует следующую загадку. К этой дорожной игре можно подготовиться заранее — придумать слова, написать их на бумажках, а потом вытягивать по очереди из шапки или сумки.