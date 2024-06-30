Как получить подтянутое тело без нагрузки на суставы

Posted 30 июня, 16:17
Published 30 июня, 16:17
Modified 9 сентября, 23:35
Updated 9 сентября, 23:35
Женщины стремятся оставаться в форме всю жизнь, но с годами мышцы теряют тонус, и поддерживать фигуру становится труднее. После 50 лет важно выбирать упражнения, которые помогают сохранять бодрость без нагрузки на суставы. Одно из таких упражнений — планка. Она подходит для всех уровней физической подготовки и укрепляет множество групп мышц, не перегружая их.
Планка не требует оборудования, кроме удобного нескользящего коврика. Выполняйте её регулярно и уже через несколько недель вы заметите, как тело становится подтянутым, а осанка улучшится, написал журнал Woman.ru.
Сочетание регулярной физической активности, правильного питания и здорового образа жизни поможет вам оставаться в форме и чувствовать себя прекрасно в любом возрасте.
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