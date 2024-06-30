Как получить подтянутое тело без нагрузки на суставы

Женщины стремятся оставаться в форме всю жизнь, но с годами мышцы теряют тонус, и поддерживать фигуру становится труднее. После 50 лет важно выбирать упражнения, которые помогают сохранять бодрость без нагрузки на суставы. Одно из таких упражнений — планка. Она подходит для всех уровней физической подготовки и укрепляет множество групп мышц, не перегружая их.