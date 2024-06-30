newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 июня, 16:17

Published 30 июня, 16:17

Modified 9 сентября, 23:35

Updated 9 сентября, 23:35

Как получить подтянутое тело без нагрузки на суставы

Как получить подтянутое тело без нагрузки на суставы

30 июня 2024, 16:17
Фото: Изображение Midjourney
Рассказываем о том, как добиться подтянутого тела, чтобы не не было нагрузки на суставы.

Женщины стремятся оставаться в форме всю жизнь, но с годами мышцы теряют тонус, и поддерживать фигуру становится труднее. После 50 лет важно выбирать упражнения, которые помогают сохранять бодрость без нагрузки на суставы. Одно из таких упражнений — планка. Она подходит для всех уровней физической подготовки и укрепляет множество групп мышц, не перегружая их.

Как выполнять планку правильно:

  1. Упритесь руками в пол.
  2. Перекатитесь на подушечки стоп, выровняйте тело от макушки до пяток.
  3. Опуститесь на предплечья, напрягите корпус.
  4. Выполняйте четыре подхода по 60 секунд. Начинайте с 20 секунд, постепенно увеличивая время.

Планка не требует оборудования, кроме удобного нескользящего коврика. Выполняйте её регулярно и уже через несколько недель вы заметите, как тело становится подтянутым, а осанка улучшится, написал журнал Woman.ru.

Фото: Изображение Midjourney

Дополнительные советы для поддержания формы после 50 лет:

Питайтесь сбалансированно:

    • Включите в рацион больше фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов и нежирных белков.
    • Сократите потребление сахара, соли и насыщенных жиров.

Регулярно занимайтесь физической активностью:

      • Ходите пешком не менее 30 минут в день.
      • Добавьте легкие кардиоупражнения, такие как плавание или велосипед.

Уделяйте внимание растяжке и гибкости:

    • Практикуйте йогу или пилатес для улучшения гибкости и уменьшения стресса.
    • Выполняйте упражнения на растяжку после каждой тренировки.

Следите за уровнем стресса:

    • Найдите способы расслабления, такие как медитация, глубокое дыхание или хобби.
    • Поддерживайте социальные связи, общайтесь с друзьями и близкими.

Спите достаточно:

    • Стремитесь к 7-8 часам сна каждую ночь.
    • Создайте комфортную обстановку для сна, избегайте экранов перед сном.

Пейте достаточно воды:

    • Потребляйте не менее 8 стаканов воды в день.
    • Избегайте чрезмерного употребления кофеина и алкоголя.

Сочетание регулярной физической активности, правильного питания и здорового образа жизни поможет вам оставаться в форме и чувствовать себя прекрасно в любом возрасте.

Читайте также:
Здоровый мозг и тело: 5 продуктов, которые должны быть в вашем рационеЭти продукты ускоряют старение мозга, но входят в ежедневный рацион многих людейКак быстро понизить показатели холестерина: эксперты назвали полезные продукты
#Здоровье#Фитнес#Пенсионер#Здоровое питание#Все материалы авторов#Здоровое похудение#Поддержание здоровья
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика