Как недостаток омега-3 может привести к повышенной агрессии

Ученые провели анализ 29 случайных исследований. В них измеряли уровень агрессии у тех, кто принимал добавки с омега-3. При этом ученые рассматривали случаи так называемой реактивной агрессии. Под ней подразумеваются случаи быстрой реакции на угрозу без планирования подобного поведения. Результаты показали, что добавки с рыбным жиром снижали агрессию на 30%, причем как реактивную, так и долгосрочную.