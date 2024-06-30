Как недостаток омега-3 может привести к повышенной агрессии

Posted 30 июня, 15:11
Published 30 июня, 15:11
Modified 10 сентября, 00:01
Updated 10 сентября, 00:01
Причем подобная агрессия может проявляться как в словесной форме, так и в физической.
Ученые из Пенсильвании (США) обнаружили еще одно свойство жирных кислот, которые влияют на психику, пишет ridlife.ru. Это воздействие одинаково для взрослых и детей, мужчин и женщин. Разумеется, пищевые добавки не смогут решить все проблемы с насилием. Но они могут существенно помочь, особенно тем, кто испытывает раздражение без видимой причины.
Ученые провели анализ 29 случайных исследований. В них измеряли уровень агрессии у тех, кто принимал добавки с омега-3. При этом ученые рассматривали случаи так называемой реактивной агрессии. Под ней подразумеваются случаи быстрой реакции на угрозу без планирования подобного поведения. Результаты показали, что добавки с рыбным жиром снижали агрессию на 30%, причем как реактивную, так и долгосрочную.
Вероятно, это объясняется тем, что омега-3 принимает участие в регуляции особых соединений — нейротрансмиттеров и снижает воспалительные процессы в мозге. Таким образом, эффект от «омеги» — не плацебо, а научно обоснованное изменение. Поэтому ученые рекомендуют использовать эту пищевую добавку и взрослым, и детям, склонным к агрессии. Хорошим способом насыщения организма омега-3 регулярное употребление жирной морской рыбы.
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