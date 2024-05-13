Учеными РАН названы губительные для человека последствия магнитных бурь

Posted 13 мая, 12:39
Published 13 мая, 12:39
Modified 9 сентября, 22:57
Updated 9 сентября, 22:57
Магнитные бури — это временные возмущения магнитного поля Земли, вызванные солнечной активностью, включая солнечные вспышки и выбросы массы коронального материала.
Исследователи указывают, что магнитные бури могут оказывать сильное воздействие на здоровье людей, причем эффекты будут индивидуальными, пишет baikal24.ru.
Хотя до сих пор нет официальных исследований, на 100% подтверждающих влияние бурь на людей, но вот несколько пунктов, о которых наиболее часто говорят исследователи:
Также бури способны вызвать колебания напряжения в электросетях, нарушить работу систем энергоснабжения и даже привести к сбоям в защитных механизмах. Кроме того, магнитные бури представляют опасность для космических аппаратов, находящихся на земной орбите, поскольку могут нарушить работу их систем навигации и ориентации. В случаях особенно сильных бурь возможны повреждения даже трансформаторов.
Ранее было замечено, что сильная магнитная буря 11 мая привела к мелким нарушениям в электросетях, системах связи и работе спутников.
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