Учеными РАН названы губительные для человека последствия магнитных бурь

Также бури способны вызвать колебания напряжения в электросетях, нарушить работу систем энергоснабжения и даже привести к сбоям в защитных механизмах. Кроме того, магнитные бури представляют опасность для космических аппаратов, находящихся на земной орбите, поскольку могут нарушить работу их систем навигации и ориентации. В случаях особенно сильных бурь возможны повреждения даже трансформаторов.