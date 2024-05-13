newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 мая, 12:39

Published 13 мая, 12:39

Modified 9 сентября, 22:57

Updated 9 сентября, 22:57

Ученые перечислили возможные последствия магнитных бурь

Учеными РАН названы губительные для человека последствия магнитных бурь

13 мая 2024, 12:39
Фото: Изображение Midjourney
Ученые перечислили возможные последствия магнитных бурь
Специалисты из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН обсудили влияние мощных магнитных бурь на здоровье людей.

Магнитные бури — это временные возмущения магнитного поля Земли, вызванные солнечной активностью, включая солнечные вспышки и выбросы массы коронального материала.

Исследователи указывают, что магнитные бури могут оказывать сильное воздействие на здоровье людей, причем эффекты будут индивидуальными, пишет baikal24.ru.

Хотя до сих пор нет официальных исследований, на 100% подтверждающих влияние бурь на людей, но вот несколько пунктов, о которых наиболее часто говорят исследователи:

  • Влияние на сон и настроение. Некоторые исследования показывают, что во время магнитных бурь у людей может нарушаться сон, возрастать беспокойство, раздражительность и чувство усталости. Вероятно, это связано с изменениями в магнитном поле, которые могут влиять на выработку мелатонина — гормона, регулирующего циклы сна и бодрствования.
  • Головные боли и дискомфорт. Некоторые люди сообщают о повышенной чувствительности к изменениям погоды и магнитным бурям, включая головные боли, давление в голове и другие неспецифические симптомы.
  • Влияние на сердечно-сосудистую систему. Есть данные о том, что магнитные бури могут ухудшать состояние людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Например, наблюдается повышение числа случаев гипертонических кризов и нарушений сердечного ритма в периоды сильной геомагнитной активности.
  • Влияние на хронические заболевания. У некоторых людей с хроническими заболеваниями могут усиливаться симптомы во время магнитных бурь.

Также бури способны вызвать колебания напряжения в электросетях, нарушить работу систем энергоснабжения и даже привести к сбоям в защитных механизмах. Кроме того, магнитные бури представляют опасность для космических аппаратов, находящихся на земной орбите, поскольку могут нарушить работу их систем навигации и ориентации. В случаях особенно сильных бурь возможны повреждения даже трансформаторов.

Ранее было замечено, что сильная магнитная буря 11 мая привела к мелким нарушениям в электросетях, системах связи и работе спутников.

Читайте также:
Советский хоррор по классике: 5 книг, по которым в СССР сняли фильмы ужасов5 фактов о филлерах для волос, которые стоит знать«Мону Лизу» хотят спрятать в подземное помещение
#Здоровье#Все материалы авторов#Сердечно-сосудистая система#Головные боли#Магнитные бури#Хронические заболевания#Электросети
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика