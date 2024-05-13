5 фактов о филлерах для волос, которые стоит знать

Posted 13 мая, 12:00
Published 13 мая, 12:00
Modified 9 сентября, 22:57
Updated 9 сентября, 22:57
С понятием «филлер» мы знакомы по косметологическим процедурам. С их помощью бьюти-специалисты совершают контурную пластику — препараты на основе гиалуроновой вводят глубоко под кожу, заполняя глубокие заломы и морщины, например носогубные складки, носослезную борозду и пр.
Филлеры для волос действуют по тому же принципу — заполняют пустоты в структуре наших волос, образуемые вследствие термического воздействия стайлерами, применения средств для укладки, механических повреждений (из-за заколок, резинок и прочих аксессуаров), неправильного ухода, окрашивания, биозавивки и прочих факторов.
В результате воздействия филлеров волосы становятся плотными, обретают блеск, гладкость и шелковистость. Средства содержат ряд ценных ингредиентов, которые проникают в структуру волос и восстанавливают их изнутри. Вот пять важных фактов о филлерах, которые нужно знать.
Филлер для волос представляет собой концентрированный раствор, расфасованный в небольшие емкости или даже ампулы. Впрочем, пусть вас не смущает мини-объем средства — на самом деле это просто волшебный коктейль с богатым содержанием полезных для волос веществ.
Керамиды. Они защищают и восстанавливают поврежденную волосяную кутикулу, способствуют удержанию влаги, противостоят любым внешним повреждениям прядей.
Кератин. Его молекулы заполняют пустоты и повреждения в структуре волос, делая их плотными, блестящими и эластичными. Этот белок защищает наши локоны от механических и термических воздействий.
Коллаген. Белок красоты, как называют коллаген, насыщает наши волосы жизненной силой и энергией. Это залог красивой, густой шевелюры.
Пантенол. Провитамин В5 добавляют в бьюти-средства с целью увлажнения и питания волос. Он помогает прядям восстановиться и обрести блеск.
Протеины шелка. Образуют на поверхности волос незримую защитную пленку, благодаря которой пряди не пересушиваются и выглядят будто заламинированными.
Это основные ингредиенты филлеров. Разные производители могут обогащать состав и другими активными компонентами. К примеру, добавлять эластин, гиалуроновую кислоту, различные витамины.
Так, корейский бренд La Miso добавляет в состав филлера Keratin Hair Fill-Up комплекс из 5 масел — неролиевое, лавандовое, сандаловое, шалфейное, лемонграссовое и пихтовое. Этот аюрведический коктейль усиливает процесс роста волос, наполняет их живительной силой природы. Также в состав средства входит 22 вида различных аминокислот, которые восстанавливают и уплотняют структуру волоса. Кератин и протеины запечатывают отслоившиеся чешуйки, выравнивая ствол волоса, покрывая его гладкой защитной пленкой. Средство не содержит спирта и парабенов.
Мы привыкли к тому, что любое средство по уходу за волосами необходимо выбирать по типу волос — сухие, жирные, нормальные. Филлеры, как отмечают специалисты, не тот случай, когда такое разделение уместно.
Данное бьюти-средство подойдет всем обладательницам проблемных волос — ослабленных, ломких, тусклых, обезвоженных, поврежденных и пересушенных вследствие использования утюжков и фенов.
Можно сказать, что это своеобразная скорая помощь для волос. Потому что даже при однократном применении можно заметить эффект — пряди становятся эластичными, не путаются, не ломаются, приобретают здоровый блеск. Все потому, что средство нормализует pH кожи головы и осуществляет регенерацию волоса на молекулярном уровне.
В качество примера можно привести филлер Onc Refill от марки Selective Professional. Этот концентрат позиционируется как профессиональное средство мгновенного действия.
Его активные компоненты — льняное семя и фитокератины. Благодаря их полезным свойствам тонкие и ослабленные пряди преображаются после первого же применения. Растительные омега-кислоты восстанавливают их структуру по всей длине, укрепляют и наполняют силой и блеском.
При этом важно помнить, что филлеры — это не лекарство для нашей шевелюры, а всего лишь дополнительный уход. Поэтому если проблема выпадения, ломкости, обезвоживания и тусклости беспокоит вас давно, необходимо посетить профильного специалиста — врача-трихолога, который назначит ряд анализов для выявления истинных причин патологии. Подобные симптомы могут стать признаками заболеваний щитовидной железы, анемии, постковидного синдрома, различных инфекций.
А поскольку филлеры являются лишь уходовым средством, то для достижения наибольшего эффекта нужно пройти не одну, а целый ряд процедур. С каждым разом вы будете видеть, как меняется качество ваших волос: они становятся здоровыми, гладкими, шелковистыми.
А еще филлеры осуществляют такую функцию, как разглаживание. Всем известно, что при высокой пористости волоса гладкости прядей не добиться, они сильно пушатся, электризуются, трещат. Состав филлеров проникает в микротрещины волосяной кутикулы и заполняет пустоты — волос становится более плотным и тяжелым. Его легко расчесывать и укладывать.
Разглаживающий торфяной филлер Kikimora от Estell Professional — тот самый препарат, который поможет идеально разгладить пушистые и путающиеся пряди. Производители уверяют, что сумели создать поистине магическую формулу, в которую входят только природные компоненты — экстракты таежных растений, торф, водоросли. Средство не только обеспечивает легкое расчесывание прядей, их зеркальную гладкость, но и сохранность цвета.
Популярность филлеров во всем мире обусловлена тем, что эти бюджетные средства способны повторить эффект салонной процедуры в домашних условиях. Как правильно использовать филлер?
Прежде всего, необходимо пройти тест на аллергическую реакцию: в составе средства могут оказаться вещества, вызывающие аллергическую реакцию. Для этого достаточно нанести небольшое количество филлера на внутреннюю часть локтевого сгиба и немного подождать. Если не возникло покраснения, жжения или зуда, значит, средство для вас безопасно. Можно приступать к процедуре. Для ее осуществления понадобится:
Ампулу с филлером вскрыть и вылить ее содержимое в миску. Добавить чистой воды в пропорции 1:1. Тщательно размешать до однородной кремообразной консистенции.
Полученный раствор нанести специальной кистью на предварительно вымытые чистые волосы. Важно: не использовать при мытье бальзамов и кондиционеров, чтобы чешуйки оставались открытыми и средство могло максимально глубоко проникнуть в структуру волоса.
При нанесении двигайтесь от кончиков к корням, но не затрагивайте их, а также избегайте попадания средства на кожу головы.
После обработки волос филлером нужно укутать их в полиэтиленовый пакет или надеть плотно прилегающую шапочку для душа. Завернуть голову полотенцем и засечь время, указанное в инструкции, как правило, это 15–20 минут. Для усиления эффекта можно немного прогреть волосы феном.
По истечении времени смыть средство теплой водой — шампунь и бальзам применять не нужно, чтобы не повредить тонкий защитный слой, который филлер образует на волосах.
Дайте волосам высохнуть естественным образом или с помощью фена, после чего расчешите пряди и насладитесь полученным эффектом.
Значительно облегчает процедуру нанесения филлера уже готовый раствор в форме спрея. Такой, например, как Refill Instant Densifier от Selective Professional. Средство нужно нанести на чистые пряди, которые практически преображаются на глазах — уплотняются, обретают блеск и эластичность. Продукт предназначен для тонких и секущихся волос, которым требуются уплотнение и объем.
Наиболее рейтинговыми продуктами среди филлеров остаются корейские средства. В частности, большую популярность на российском рынке завоевали филлеры C-1 от бренда Esthetic House и Perfect Hair Fill-Up от бренда La’dor. В народе их называют просто розовый и синий филлеры соответственно.
Perfect Hair Fill-Up отличается тем, что богат аминокислотами, а ведь именно они и нужны для синтеза кератина — основного строительного материала для наших волос. Кератин заполняет пустоты, выравнивает и разглаживает волосы, делает их упругими, сияющими и шелковистыми. Также средство имеет защитную функцию — оберегает пряди от внешнего воздействия стайлеров, составов для окрашивания и химической завивки. Витаминный состав продукта питает и увлажняет пряди.
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