Ученые выяснили, как мозг человека отличает музыку от речи

Posted 29 мая, 11:46
Published 29 мая, 11:46
Modified 9 сентября, 23:58
Updated 9 сентября, 23:58
Для нашего мозга речь и музыка различаются по тональным характеристикам. Речь обычно включает быстро меняющиеся звуки с меньшим количеством тональных вариаций, в то время как музыка состоит из устойчивых тонов, мелодий и ритмов.
При этом речь несет семантическую информацию и требует анализа смысла слов и предложений. Музыка, напротив, не требует семантической интерпретации, но вызывает эмоциональный отклик и эстетическое восприятие.
Для того, чтобы различить их, мозг использует различные нейронные сети для обработки. Они пересекаются, но также имеют специализированные пути, которые позволяют мозгу различать эти два типа звуков.
Вот как мозг распознает разницу между музыкой и речью:
Основная часть мозга, ответственная за обработку звуков, находится в височных долях и называется первичной аудиторной корой. Она получает звуковую информацию от ушей и передает её для дальнейшей обработки.
Левое полушарие более активно участвует в обработке речи, в то время как правое полушарие играет важную роль в восприятии музыки. Однако, оба полушария работают совместно для полноценного восприятия звуков.
Области Брока и Вернике в левом полушарии специализируются на обработке речи. Область Брока отвечает за продукцию речи и синтаксиса, а область Вернике — за понимание и смысловую интерпретацию слов.
При восприятии речи мозг сначала разбивает звук на фонемы (основные звуковые единицы) и затем объединяет их в слова и предложения, придавая им смысл. Эта информация передается в область Вернике для понимания.
Музыка распознается в основном правым полушарием, которое специализируется на восприятии мелодии, ритма и гармонии. При этом левое полушарие также участвует в анализе ритмических и структурных аспектов музыки.
Музыка вызывает эмоциональные реакции благодаря активации лимбической системы, включая амигдалу и гиппокамп, что способствует запоминанию и эмоциональному отклику.
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