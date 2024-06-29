Как могут обмануть при оформлении кредита

Оформление кредита не редко вызывает вопросы уже после заключения договора. «Выгодное предложение» от банка со временем оборачивается дополнительными тратами, такими как, годовое обслуживание, комиссии или страховка. Как разобраться во всем этом рассказал советник по экономике и социологии РАЕН, эксперт в области цифровых технологий и IT-менеджмента Антон Баланов.