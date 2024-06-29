Как могут обмануть при оформлении кредита

Posted 29 июня, 08:32
Published 29 июня, 08:32
Modified 9 сентября, 21:52
Updated 9 сентября, 21:52
Оформление кредита не редко вызывает вопросы уже после заключения договора. «Выгодное предложение» от банка со временем оборачивается дополнительными тратами, такими как, годовое обслуживание, комиссии или страховка. Как разобраться во всем этом рассказал советник по экономике и социологии РАЕН, эксперт в области цифровых технологий и IT-менеджмента Антон Баланов.
Вот несколько предложений, к которым стоит относиться с особой осторожностью, считает эксперт:
Предложения с аномально низкими процентными ставками могут содержать скрытые комиссии или условия, которые делают кредит не таким выгодным, как кажется.
Например, низкий процент, но дополнительное страхование. Важно внимательно читать договор и задавать вопросы о любых возможных дополнительных расходах.
Банки предлагают высокие кредитные лимиты, но при этом высокие проценты или комиссии за обслуживание счета.
Нужно оценить, насколько реально необходим такой высокий лимит и сможете ли вы вовремя его выплачивать.
Привлекают акционными условиями с низкими процентными ставками или отсрочкой платежей на первое время. Однако после завершения акционного периода условия могут существенно измениться, и ставки возрастут или появятся дополнительные платежи.
Опять же, нужно изучать документы перед тем как подписать, чтобы не возникло потом вопросов.
Если условия кредитного предложения звучат запутанно или неясно, это сигнал к тому, что не следует торопиться.
«Когда предложение кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, вероятно, стоит еще раз взвесить все за и против перед принятием решения. Ещё лучше, если сами не можете разобраться во всех тонкостях, покажите документы юристу, особенно если берёте большую сумму» — советует Антон Баланов.
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