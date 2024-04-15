История прачки, которая каждый день относила в банк по 1 доллару

Когда женщине стало лучше и она пришла в банк, то по началу не поверила, что у нее целое состояние. А когда пришла в себя, не решилась их снять. Не смотря на слова банковских сотрудников, которые говорили ей, что с такими деньгами ей больше никогда не придется работать, она решила их оставить не трогать, так как не знала что делать с накоплениями.