История прачки, которая каждый день относила в банк по 1 доллару

Posted 15 апреля, 20:23
Published 15 апреля, 20:23
Modified 9 сентября, 21:51
Updated 9 сентября, 21:51
Озеола Маккарти родилась в далеком 1908 году в небольшой американском городке Хаттисберг штата Миссисипи. Она была самой обыкновенной девочкой, которая мечтала учиться в медуниверситете и работать в больнице. Однако, в шестом классе ей пришлось оставить учебу и заняться уходом за своей больной тетей, а когда повзрослела, то вскоре устроилась прачкой за несколько долларов в день.
Однажды ей в голову пришла идея начать откладывать деньги для своих близких — мамы, тети и бабушки. Она обратилась банк своего города и открыла там счет. Каждый день после работы она приходила туда и приносила часть своей зарплаты — от 1 до 1,5 долларов.
Вскоре ее родных совсем не стало, а она по-прежнему каждый день пополняла свой сберегательный счет. Однажды сотрудник банка предложил Озеоле Маккарти инвестировать часть денег в какие то фондовые облигации. Она не особо интересовалась этим и согласилась.
Женщина продолжала жить в старом деревянном доме, который ей достался в наследство от дяди и работать, стирая чужое белье за небольшие деньги. Она никогда не была замужем и не имела детей. Из своего городка ей удалось выехать только один раз будучи еще молодой девушкой, чтобы посмотреть на Ниагарский водопад.
Однажды, в 1995 году в банке забеспокоились, не увидя свою ежедневную клиентку и Пол Логлин отправился к пожилой леди домой, чтобы проведать ее. Оказалось, 87-летняя Озеола заболела, но обещала выздороветь и снова принести деньги.
Банковскому работнику стало жаль старушку с опухшими и разбитыми от артроза руками, которая работала из последних сил. Он решил проверить ее счет и был сильно удивлен, когда увидел там 250 тысяч долларов.
Когда женщине стало лучше и она пришла в банк, то по началу не поверила, что у нее целое состояние. А когда пришла в себя, не решилась их снять. Не смотря на слова банковских сотрудников, которые говорили ей, что с такими деньгами ей больше никогда не придется работать, она решила их оставить не трогать, так как не знала что делать с накоплениями.
«Мэм, а чтобы вы сделали, если бы у вас оказалось 10 монет?» — задал вопрос Пол Логлин.
Женщина ответила, не раздумывая:
«Одну монету я бы отнесла в церковь, три монеты отдала моим родным, им нужно помогать, они хорошие люди, а на остальные шесть сделала что нибудь интересное»
«А как же вы?» — удивились в банке
«Я еще в состоянии позаботится о себе!» — живо ответила леди.
В этом же году Университет Южного Миссисипи получил 150 тысяч долларов и записку о том, что благотворитель желает создать фонд для обучения афроамериканских детей из бедных семей.
После этого весть о необычном поступке Озеолы Маккарти разлетелась по всему миру. Она вдохновила многих бизнесменов и простых людей сделать в этот же фонд пожертвования. Когда она во второй раз в жизни выехала из своего городка, чтобы побывать в том самом учебном заведении, то не смогла сказать ни слова. Ровно 30 минут студенты аплодировали стоя, так как были тронуты поступком этой небогатой афроамериканки.
В последующие годы она была более 300 раз награждена за свой вклад в образование, становилась почетным гостем на различных мероприятиях, несла Олимпийский огонь и даже получила награду от Билла Клинтона, президента США.
Не дожив всего немного до следующего века в 1999 году Озеола Маккарти покинула мир в возрасте 92-ух лет. Она так и не смогла осуществить свою мечту — стать студентом медицинского факультета. Но эта простая женщина дала шанс другим детям и показала своим примером, как важно помогать и быть полезным людям.
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