Ученые выяснили новые последствия малярии

Posted 28 июня, 06:14
Published 28 июня, 06:14
Modified 9 сентября, 22:36
Updated 9 сентября, 22:36
Теломеры играют важную роль в защите концов хромосом от повреждений при их делении, представляя собой повторяющиеся последовательности ДНК. Однако они постепенно укорачиваются при каждом делении клеток, что является естественным процессом старения и может увеличить риск возникновения заболеваний, связанных с повреждением ДНК.
Известно, что у коренных жителей Африки теломеры значительно длиннее, чем у представителей других рас. Ученые проанализировали ДНК кровеносных клеток 1818 человек из различных регионов Африки, включая Танзанию, Ботсвану, Эфиопию и Камерун. Они обнаружили, что у людей, проживающих в районах с высокой распространенностью малярии, теломеры в иммунных клетках лейкоцитах были значительно короче. Самые короткие теломеры были обнаружены у жителей Камеруна, в то время как самые длинные — у жителей Ботсваны.
Ученые предполагают, что укорочение теломер может быть связано с разрушением эритроцитов (красных кровяных клеток) при малярии, что требует активации стволовых клеток крови для их восстановления, что в конечном итоге приводит к укорачиванию теломер.
Как отмечается в исследовании, малярия вызывается паразитами рода Plasmodium, которые передаются через укус зараженных комаров Anopheles.
Несмотря на развитие медицины, эта инфекционная болезнь продолжает оставаться серьезной проблемой во многих регионах мира, особенно в странах с теплым климатом и ограниченными ресурсами здравоохранения. Вспышки малярии часто связаны с различными факторами, включая климатические изменения, сопутствующие заболевания, сопротивление лекарственным препаратам и ограниченный доступ к профилактическим мерам.
Некоторые из последних вспышек малярии произошли в различных странах Африки, таких как Нигерия, Кения, Демократическая Республика Конго и другие. В этих регионах малярия остается основной причиной заболеваемости и смертности, особенно среди детей и беременных женщин. Кроме того, вспышки малярии отмечаются в некоторых регионах Юго-Восточной Азии и Южной Америки.
Факторы, такие как изменение климата, сокращение финансирования программ по борьбе с малярией и устойчивость паразитов к применяемым лекарствам, создают сложные вызовы для контроля этого заболевания. Кроме того, во время эпидемий другие инфекционные заболевания, такие как ВИЧ/СПИД и COVID-19, могут увеличивать уязвимость населения перед малярией, создавая дополнительные проблемы для здравоохранения.
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