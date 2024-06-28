Ученые выяснили новые последствия малярии

Известно, что у коренных жителей Африки теломеры значительно длиннее, чем у представителей других рас. Ученые проанализировали ДНК кровеносных клеток 1818 человек из различных регионов Африки, включая Танзанию, Ботсвану, Эфиопию и Камерун. Они обнаружили, что у людей, проживающих в районах с высокой распространенностью малярии, теломеры в иммунных клетках лейкоцитах были значительно короче. Самые короткие теломеры были обнаружены у жителей Камеруна, в то время как самые длинные — у жителей Ботсваны.