5 русских суперфуда для молодости

Posted 28 июня, 18:01
Published 28 июня, 18:01
Modified 10 сентября, 03:14
Updated 10 сентября, 03:14
Богато Омега-3 и Омега-6, улучшает обмен веществ, снижает холестерин, повышает эластичность сосудов. Особенно полезно женщинам для нормализации гормонального фона. Употребляйте по 2 ст. л. в день, храните в холодильнике.
Содержит витамин С и U, укрепляет иммунитет и защищает желудок. 200 г капусты обеспечивают дневную норму витамина С и всего 50 ккал. Добавляйте нерафинированное тыквенное масло для пользы.
Источник витамина K1, нормализует свертываемость крови, укрепляет кости и защищает от старения. Калорийность — всего 28 ккал. Добавляйте в салаты и десерты, но избегайте при проблемах с желудком.
Богат антиоксидантами, включая кверцетин. Предотвращает воспаления и старение, улучшает настроение. Заваривайте с черным чаем и добавляйте мед.
Содержит эфирные масла, выводит лишнюю воду, очищает дыхательные пути. Улучшает сопротивляемость инфекциям благодаря лизоциму. Добавляйте в соусы к мясу и рыбе, написал Shape.ru.
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