newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 июня, 18:01

Published 28 июня, 18:01

Modified 10 сентября, 03:14

Updated 10 сентября, 03:14

5 русских суперфуда для молодости

5 русских суперфуда для молодости

28 июня 2024, 18:01
Фото: Изображение Midjourney
Шпинат, киви и ягоды асаи популярны в США как суперфуды для молодости. Но жителям России полезнее традиционные продукты.

Льняное масло

Богато Омега-3 и Омега-6, улучшает обмен веществ, снижает холестерин, повышает эластичность сосудов. Особенно полезно женщинам для нормализации гормонального фона. Употребляйте по 2 ст. л. в день, храните в холодильнике.

Квашеная капуста

Содержит витамин С и U, укрепляет иммунитет и защищает желудок. 200 г капусты обеспечивают дневную норму витамина С и всего 50 ккал. Добавляйте нерафинированное тыквенное масло для пользы.

Клюква

Источник витамина K1, нормализует свертываемость крови, укрепляет кости и защищает от старения. Калорийность — всего 28 ккал. Добавляйте в салаты и десерты, но избегайте при проблемах с желудком.

Зверобой

Богат антиоксидантами, включая кверцетин. Предотвращает воспаления и старение, улучшает настроение. Заваривайте с черным чаем и добавляйте мед.

Хрен

Содержит эфирные масла, выводит лишнюю воду, очищает дыхательные пути. Улучшает сопротивляемость инфекциям благодаря лизоциму. Добавляйте в соусы к мясу и рыбе, написал Shape.ru.

Читайте также:
Почему аппетит растет к вечеру?Как выбрать партнера для диеты: советы и рекомендацииИзбавьтесь от этой привычки для ускорения метаболизма
#Ольга Земскова#Питание#Еда#Здоровое питание#Все материалы авторов
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика