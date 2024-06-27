Как ухаживать летом за чувствительной кожей: 10 лучших советов

Posted 27 июня, 13:21
Published 27 июня, 13:21
Modified 10 сентября, 03:09
Updated 10 сентября, 03:09
Откажитесь от косметики с салициловой и гликолевой кислотами, высоким содержанием ретинола и щелочного мыла. Они могут вызвать раздражение и повысить чувствительность кожи.
После умывания используйте увлажняющий тоник для восстановления pH и микробиома кожи. Умывайтесь не чаще двух раз в день теплой водой.
Выбирайте легкие увлажняющие средства, такие как гелевые кремы. Не забывайте о шее и зоне декольте, которые также нуждаются в увлажнении.
После умывания аккуратно промокайте лицо бумажным или тканевым полотенцем. Не трите кожу, чтобы избежать повреждений.
Выбирайте кремы с церамидами, аллантоином, гиалуроновой кислотой, D-пантенолом, растительными маслами, витамином Е и растительными экстрактами для увлажнения и защиты.
Используйте термальную воду перед нанесением увлажняющего крема для улучшения удержания влаги в коже.
Наносите солнцезащитный крем с защитой от UVA и UVB лучей. В городе подойдет SPF 30, на пляже — SPF 50. Обновляйте крем каждые 2-3 часа.
Носите качественные солнцезащитные очки, чтобы защитить глаза и кожу вокруг них от ультрафиолета.
Пейте не менее 30 мл воды на килограмм веса и ешьте больше фруктов и овощей, богатых антиоксидантами.
Используйте постельное белье из натуральных тканей, регулярно чистите телефон и избегайте касаний лица руками.
Соблюдая эти рекомендации, вы сможете защитить чувствительную кожу летом и наслаждаться идеальным отдыхом, написал журнал Lisa.ru.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14