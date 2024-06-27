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Posted 27 июня, 13:21

Published 27 июня, 13:21

Modified 10 сентября, 03:09

Updated 10 сентября, 03:09

Как ухаживать летом за чувствительной кожей: 10 лучших советов

Как ухаживать летом за чувствительной кожей: 10 лучших советов

27 июня 2024, 13:21
Фото: Изображение Midjourney
Летом кожа подвергается повышенному стрессу из-за солнца и влажности. Чтобы сохранить ее здоровье и красоту, следуйте этим простым советам.

1. Избегайте агрессивных средств

Откажитесь от косметики с салициловой и гликолевой кислотами, высоким содержанием ретинола и щелочного мыла. Они могут вызвать раздражение и повысить чувствительность кожи.

2. Тонизирование

После умывания используйте увлажняющий тоник для восстановления pH и микробиома кожи. Умывайтесь не чаще двух раз в день теплой водой.

3. Интенсивное увлажнение

Выбирайте легкие увлажняющие средства, такие как гелевые кремы. Не забывайте о шее и зоне декольте, которые также нуждаются в увлажнении.

4. Осторожность с полотенцем

После умывания аккуратно промокайте лицо бумажным или тканевым полотенцем. Не трите кожу, чтобы избежать повреждений.

5. Использование активных компонентов

Выбирайте кремы с церамидами, аллантоином, гиалуроновой кислотой, D-пантенолом, растительными маслами, витамином Е и растительными экстрактами для увлажнения и защиты.

6. Термальная вода

Используйте термальную воду перед нанесением увлажняющего крема для улучшения удержания влаги в коже.

7. Крем с SPF

Наносите солнцезащитный крем с защитой от UVA и UVB лучей. В городе подойдет SPF 30, на пляже — SPF 50. Обновляйте крем каждые 2-3 часа.

8. Солнцезащитные очки

Носите качественные солнцезащитные очки, чтобы защитить глаза и кожу вокруг них от ультрафиолета.

9. Водный баланс

Пейте не менее 30 мл воды на килограмм веса и ешьте больше фруктов и овощей, богатых антиоксидантами.

10. Гигиена

Используйте постельное белье из натуральных тканей, регулярно чистите телефон и избегайте касаний лица руками.

Соблюдая эти рекомендации, вы сможете защитить чувствительную кожу летом и наслаждаться идеальным отдыхом, написал журнал Lisa.ru.

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#Ольга Земскова#Красота#Все материалы авторов#Уход за кожей
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